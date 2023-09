Tras anunciar su divorcio, Rodrigo Cachero pide un alto a los comentarios de odio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ola de divorcios en el mundo de la farándula continúan, después de 11 años de relación Rodrigo Cachero y Adianez Hernández anunciaron su divorcio, noticia que dejó en shock a más de uno debido a que parecían ser una de las parejas más consolidadas, pero tras dar a entender que hubo una infidelidad de por medio los comentarios de odio les llovieron.

Cada uno emitió un comunicado desde sus redes sociales expresando su sentir ante este importante paso que están dando, mismo por el que pidieron respeto a la prensa y al público en general para que no exijan más detalles, pues su intención no era convertirse en una bomba mediática como ha sucedió con la separación de otras celebridades.

El actor subió un video que tras el hate borró, aunque ya circula en diferentes redes sociales, donde destaca que los últimos meses que compartieron juntos le resultaron todo un infierno, pues hubo una fractura importante que los orilló a tomar caminos diferentes ya que al menos de su parte hay cosas que no puede pasar por alto.

Somos partícipes de lo mismo, pero siempre hay dos versiones… y la que sea, hay una que está fuera de lo correcto, de lo permisivo, de lo perdonable".

Rodrigo no expuso de manera abierta que la exconductora de Escape Perfecto le habría pintado el cuerno, pero dio claras señales al destacar que a uno se le acabó el amor antes que al otro, así como al dar like a comentarios de usuarios que señalaban que había sido respetuoso al no decir que fue una infidelidad, por lo que Adianez Hernández comenzó a recibir un sinfín de comentarios hirientes.

Por esta razón, Rodrigo Cachero decidió bajar su video y colgó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se aprecia una hoja de cuaderno en la que escribió: "Jamás pensé generar tanto hate. Pedí respeto y amor. Tan, tan", con lo que exigió que dejen de atacar a la madre de sus hijos.

A pesar de todo, el actor dijo no estar dispuesto a tirar a la borda lo que vivieron, así como que de su parte habrá una relación cordial por el bien de sus dos hijos, quienes ahora se encuentran en medio de sus problemas, mientras que Adianez indicó que busca un cambio en su vida en aras de encontrar la felicidad y ha decidido mantenerse al margen de las opiniones.

¿Quiénes son los hijos de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero?

Tras seis años de noviazgo, la pareja de famosos decidió casarse en 2018 frente al mar y fruto de su relación tuvieron a dos niños, Ían y Kai, de 11 y 5 años de edad, aunque el actor también es padre de Santiago Cachero Mendizábal, quien surgió de su relación con la actriz Larisa Mendizábal.

