VIDEO: Alejandro Fernández quiere que su novia Karla Laveaga le proponga matrimonio a él

Ciudad de México.- No cabe duda que en la actualidad una de las parejas más fuertes del espectáculo es la de Alejandro Fernández y Karla Laveaga, ya que llevan más de 1 década juntos y todo indica que tienen planes de llegar al altar. Y es que el cantante no descartó la posibilidad de contraer nupcias con su novia, aunque confesó que en esta ocasión le gustaría que sea ella quien le entregue el anillo.

Fue durante un evento realizado en la Ciudad de México, donde 'El Potrillo' tuvo un encuentro con la prensa a quien le reveló su deseo porque sea la joven de 31 años de edad quien dé ese paso tan importante en su relación. "El anillo hay que preguntarle a ella, a lo mejor ella es la que me va a dar el anillo", dijo el intérprete de Me dedique a perderte a los reporteros que se encontraban en el lugar.

Al ser cuestionado sobre cómo es Karla como pareja sentimental, la mujer interrumpió al artista de 52 años y comentó: "Soy muy divertida": no obstante, el hijo del fallecido Vicente Fernández puntualizó: "Tiene sus complejidades, pero la verdad es que ella hace que la vida sea más fácil. Yo creo que encontrarnos en todo, podernos platicar todo, tener diversión y llevamos 12 años así prácticamente".

Por otra parte, el cantante de regional mexicano se pronunció sobre la polémica que surgió luego de que Christian Chávez apareciera en un concierto de RBD portando un traje estilo charro en color rosa en combinación con unos tenis: "El traje de charro es muy especial y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben de, sí, hay muchas reglas para poder vestir un traje de charro".

Sin embargo, Alejandro consideró que la polémica con su colega debió ser por otra situación y no por el color que eligió para dicha vestimenta. "He visto todo lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color, porque yo creo que más bien ha de haber sido que salió con tenis. Yo, no, yo lo más atrevido ha de haber sido un azul marino", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna