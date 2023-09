Comparta este artículo

Santiago de Chile, Chile.- Para nadie es un secreto que es uno de los conciertos más esperados a nivel internacional son los que ofrece el cantante mexicano Luis Miguel quien tras cinco años de ausencia de los escenarios, regresó con una gira donde ya se presentó en Argentina, está por concluir sus presentaciones en Chile y con ello, dará pie a una serie de eventos en Estados Unidos y México. Si bien ha habido especulaciones respecto a que la persona que sube al escenario no es 'El Sol', ahora ha trascendido que por primera vez, el famoso no pudo contener el llanto y se mostró vulnerable ante la audiencia.

A través de plataformas digitales tal vez como Twitter, ahora llamada X o TikTok, se ha vuelto viral uno de los fragmentos de la penúltima presentación del intérprete de temas como Cuando calienta el Sol, Suave o La Incondicional tuvo en la Movistar Arena de Chile. Ahí el famoso de 53 años de edad disfrutaba de una de las muchas oraciones que ha recibido desde que regresó a los escenarios; sin embargo, fue inevitable que poco a poco se mostrara conmovido por la aceptación del público al grado de derramar varias lágrimas.

Las imágenes que se hicieron virales rápidamente, comenzaron a especular que el motivo del llanto de 'Micky' se debía a posibles problemas con su actual pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas quien se sabe, hace unos días regresó a Madrid con el objetivo de cumplir en diversas actividades laborales. La española había acompañado al cantante a su gira por Argentina y estuvo solo unos días a su lado cuando llegó a Chile. Al saber que ambos se habían separado pronto se especuló que se trataba de una relación más que no funcionaba para 'El Sol'.

Foto: Twitter

De acuerdo con información arrojada por medios de comunicación locales, la realidad es que el llanto de Luis Miguel no tuvo nada que ver con su actual pareja sino que éste se debió a que en realidad se trataba de la última presentación que había tenido en la capital chilena, sumando hasta el momento 20 presentaciones con un lleno total donde se habla de una asistencia de más de 200 mil personas en ambas naciones sudamericanas.

Las próximas presentaciones que Luis Miguel tendrá serán en Estados Unidos donde se contemplan fechas en Las Vegas, San Diego, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, Boston o Washington por mencionar solo algunas y con ello estará finalmente en tierras mexicanas donde le esperan más de una veintena de presentaciones, todas ellas es importante remarcar ya no cuentan con localidades disponibles pues se agotaron durante la fase de preventa.

Micky terminó llorando y me mató" o, "Le vi caer sus lagrimitas en sus ojitos verdes que se volvieron rojos. Estaba a 1 metro de él, o 2. Terminó muy emocionado en su último concierto en Chile", se lee en los comentarios.

Aunque hasta el momento el equipo de Luis Miguel o incluso el mismo artista no han revelado cuáles fueron los verdaderos motivos por los que el intérprete se conmovió hasta las lágrimas, fanáticos e internautas han asegurado que para él haberse presentado en Chile te hizo recordar varios momentos importantes no sólo de su carrera sino también de su vida personal, pues precisamente el 16 de marzo de 1985 fue la última vez que Marcela Basteri, su madre, apareció en público en un concierto en Buenos Aires y después el famoso se presentó en Viña del Mar sin contar con el apoyo de su progenitora de la que no se sabe nada desde 1986.

Fuente: Tribuna