Yahritza y Su Esencia provoca caos y se disculpan con los mexicanos en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Tras la ola de críticas que recibió la agrupación Yahritza y Su Escencia, decidieron volver a tierra azteca con un inesperado 'sold out' en Monterrey, donde el público se entregó y disfrutaron de sus canciones como Frágil, así que aprovecharon el momento para disculparse con los mexicanos luego de haber lanzado comentarios polémicos acerca de la gastronomía del país.

Desde que arribaron al aeropuerto, el trío de hermanos Martínez causaron controversia ya que un grupo de reporteros los esperaba en aras de conseguir alguna declaración acerca del hate que recibieron en las últimas semanas, así como de su nueva música, pero Yahritza no quiso emitir ni una sola palabra, mientras su seguridad empujaba a los camarógrafos para que se alejaran.

Tras abordar el vehículo que los trasladaría a su hotel, Jairo Martínez fue el único que comentó de manera breve: "Estamos muy agradecidos con todos por el apoyo, estamos emocionados", comentó y respectó a si tenían nervios de enfrentarse al público mexicano, el joven indicó que estaban tranquilos y con el favor de Dios para que todo saliera bien.

La noche del miércoles 6 de septiembre, la agrupación abarroto el Foro Tims en Monterrey, donde mostraron su orgullo por tener raíces mexicanas y se disculparon con todos aquellos que se sintieron ofendidos en su momento por sus comentarios, dando así vuelta a la página y preparándose para sus próximas sus próximas presentaciones como en el Festival Arre, así como el concierto masivo en el Zócalo de la CDMX, donde estarán acompañando a Grupo Frontera.

Nunca fue nuestra intención ofender a nadie. A nadie, ni faltar el respeto a nadie. Es un orgullo ser mexicano, la neta. ¿Pa' qué les miento? Mis papás son mexicanos, tenemos raíces mexicanas también. La sangre mexicana siempre la vamos a representar, ¿sí o no?", expresó Yahritza.

¿Qué dijeron Yahritza y Su Esencia de México?

En una entrevista les preguntaron acerca de lo que más les gustó del país, pero en lugar de decir cosas positivas, destacaron que no les gusta la comida: "Pues a mí, la neta no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más en donde vivimos, allá en Washington. La neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", dijo Mando.

Por su parte, Jairo afirmó que es muy especial para la comida y afirmó que únicamente come alas que no sean picantes, mientras que para rematar Yahritza señaló que le molesta el ruido de la capital por el tráfico, así que mucha gente se les fue encima argumentando que si no les gusta México no vengan ni pidan apoyo a su gente.

Fuente: Tribuna