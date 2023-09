Alejandra Ávalos quiere poner en su lugar a Alfredo Adame tras poner en duda su sexualidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alfredo Adame es sin duda uno de los personajes más polémicos de la farándula, razón por la que a lo largo de más de cinco décadas de carrera artística se ha hecho de varias enemistades, algunas en con las que incluso ha llegado a los juzgados y otras incluso hasta los golpes, razón por la que muchos prefieren evitar tener algo que ver con él.

Alejandra Ávalos es una de las que ha terminado en boca del actor, pues después de que expresara su inconformidad con que participara en la marcha LGBT de la CDMX, argumentando que no es un digno representante, el exconductor del programa Hoy se le fue en contra con un sinfín de insultos y hasta puso en tela de juicio su sexualidad.

Ella tuvo problemas de drogas terribles y de alcohol, después el marido la botó porque la sorprendió en una relación lésbica y su vida ha sido miserable y llena de frustraciones", dijo Alfredo Adame.

Aunque estos comentarios de alguna manera afectan la imagen de la cantante y actriz, Ávalos había preferido mantenerse al margen y no darle réplica a sus ofensas, pero en una reciente entrevista para el programa de Michelle Ruvalcaba señaló que en cuanto lo tenga de frente lo va a poner en su lugar ya que las acusaciones que le hizo son graves.

En cuanto le cuestionaron acerca de esta polémica, Alejandra trató de esquivar los cuestionamientos al señalar que no le gusta hablar de ese tipo de personas ya que asegura el tiempo tarde o temprano les da su dosis de karma, pero ante la insistencia del reportero señaló que sí piensa encararlo en cuanto tenga oportunidad.

Cuando me lo encuentre en persona lo voy a poner en su lugar, porque yo soy una dama y no tiene que hablar ni de mí ni de ninguna mujer y lo primero que tiene que respetar es mi condición de mujer y mi vida", aseveró.

De igual forma, la exparticipante de MasterChef Celebrity indicó que a diferencia de él no ocupa a la prensa ni andar en dimes y diretes para solucionar sus problemas con la intención de acaparar reflectores, pero eso sí no piensa quedarse callada ya que no le parece justo que se meta con ella de esa forma cuando nunca le faltó al respeto.

Hasta la hora de la publicación de esta nota, el llamado 'Rey del Rating' no se ha pronunciado al respecto, pero ha dejado en claro en más de una ocasión que en este punto de su vida ya no tiene reparo a la hora de decir su opinión y le tiene sin cuidado lo que puedan decir de él, así que difícilmente le ofrezca disculpas.

