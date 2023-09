Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa le fracturó costillas tras brutal golpiza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Alicia Machado, acaba de romper el silencio sobre la violencia de la que fue víctima hace casi tres décadas, pues a través de su reciente reality no dudo en hablar y revelar que cuando tuvo una relación amorosa con el famoso cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, le dio una brutal golpiza que hasta le fracturó varias costillas a patadas.

Machado es una famosa actriz, presentadora y antigua reina de belleza que llegó a la Ciudad de México casi a finales de la década de los 90's, formando parte del melodrama Infierno en el Paraíso, siguiendo con grandes éxitos, tales como La Hora Pico, Hasta Qué El Dinero Nos Separe, Atrévete a Soñar, Una Familia Con Suerte y muchos otras más, que la hicieron hacerse de mucha fama y un renombre en el medio del espectáculo.

Pero, al igual que la mayoría de las celebridades, su vida amorosa también ha dado mucho de que hablar, debido a que ha tenido relaciones amorosas un tanto polémicas, como lo fue la que tuvo al lado del hijo de Joan Sebastián, sin embargo, como suele pasar, los motivos de su separación no fueron revelados hasta este momento, puesto que la actriz acaba de hablar al respecto y contarlo todo.

José Manuel y Alicia. Internet

Esto pasó en el reality Las indomables, en donde frente a Yuri, Patricia Manterola y la propia Ninel Conde, que es expareja del cantante, se refirió a José Manuel como "un tipo exageradamente violento", agregando que "a mi nunca en la vida me habían levantado la mano", declarando que él de la nada le dio una brutal golpiza que la dejó muy mal herida, dando detalles de lo sucedido, afirmando que todo fue por una simple pregunta sobre cómo celebrarían su cumpleaños.

Según lo relatado por la actriz de Televisa, ellos estaban en una cocina y le dijo que amigos querían festejarle su cumpleaños, por lo que le preguntó si ellos harían algo para no empalmar los compromisos, afirmando que este solamente: "Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme".

Tras esto, declaró que un amigo la ayudó a quitárselo de encima y ella se fue inmediatamente a Venezuela, en donde su familia al verla casi vuelan a México para "matar" a José Manuel, incluso señaló que su padre habló con el intérprete de Tatuajes, al cual supuestamente le dijo que le valía "ver..." quiénes fueran ellos en México pues él defendería a su hija en cualquier lado y nadie iba a golpearla, señalando que acabarían con ellos, pero que ella les pidió que no lo hicieran pues tenía miedo.

Machado afirmó que estuvo "rota por dentro", pues él la había pateado con sus botas, que era un milagro que no le tumbara un diente ni la matara, que la amenazó con hundir su carrera y teniendo todo esto, es que ella decidió frenar a su familia y simplemente dejarlo pasar por ese miedo.

Fuente: Tribuna del Yaqui