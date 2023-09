Amigo de Luis Miguel se harta del papá de 'Checo' Pérez y lo pone en su lugar en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el señor Antonio Pérez Garibay se ha apoderado de la atención de todos los medios de comunicación debido a que ha hecho fuertes confesiones acerca de la vida de Luis Miguel. Recientemente uno de los mejores amigos del cantante, Rafael Herrerías, externó su descontento contra el padre del piloto de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez por haber afirmado que 'El Sol' estaba a punto de entregarle el anillo de compromiso a su novia Paloma Cuevas.

Durante su reciente aparición en un evento de la CDMX, el empresario señaló que el también político de Jalisco no tendría porque estar hablando acerca de la vida privada de 'Luismi', quien es muy reservado en estos aspectos: "Pero el papá del 'Checo' ¿quién es para decirlo?, el papá de Checo es un político que está haciendo carrera, que cuide a su hijo, y que le está yendo fenomenalmente, y él que se cuide para ser gobernador, si quiere ser gobernador que no ande diciendo cosas que no debe decir", expresó molesto.

Sobre la cercanía que pudiera tener Antonio Pérez con el intérprete de temas como Cuando calienta el sol, Herrerías mencionó: "Yo me llevo muy bien con él, pero no sé que (Pérez Garibay) sea amigo cercano de Luis Miguel eh", dijo. Y momentos después de la controversial declaración, el padre de 'Checo' llegó al mismo lugar, y decidió hablar con los medios de comunicación para aclarar esta situación con relación a la vida sentimental de Luis Miguel.

En primer lugar Antonio señaló que siempre ha declarado que él no tiene información oficial sobre la vida del hijo de Luisito Rey: "Yo no soy el vocero de Luis Miguel, se los he dicho miles de veces desde el primer día. Mira, él es el que sabe, aquí está", dijo Antonio Pérez mientras señalaba a Rafael. Posteriormente, el padre del piloto de la escudería de Red Bull fungió como reportero y bombardeo a Herrerías con varias preguntas.

Avivando la polémica, Pérez Garibay comenzó a cuestionar: "¿Cuién le presentó a Paloma a Luis Miguel?, momento en que el empresario replicó: "A ver, ya lo aclaré, yo presenté a Luis Miguel con la familia Ponce, Paloma y Enrique (exesposo de la diseñadora)", expresó. Y para acabar con la polémica, el papá de 'Checo' únicamente puntualizó: "El mejor amigo de Luis Miguel en este país se llama Rafael Herrerías".

Fuente: Tribuna