"El traje de charro se respeta": Toñita no se guarda nada y critica a Christian Chávez

Ciudad de México.- El actor y cantante, Christian Chávez ha recibido una intensa ola de críticas en redes sociales tras aparecer en un concierto de RBD en Nueva York, portando un traje de charro color rosa mexicano y detalles dorados, por lo que incluso la reina de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echeverría, lo exhortó a no utilizar el traje fuera de los cánones.

Ahora a la polémica se subió la egresada de La Academia, Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, quien expuso que Christan cometió un error grave que lo ha puesto en esta situación, así que le recordó que la indumentaria de la charrería es un símbolo mexicano que debe respetarse, así que lo exhortó a cumplirlas.

Fue a través de una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano, donde la cantante expresó su opinión acerca del look del integrante de RBD: "El traje charro sí merece un cierto respeto, no es cierto, mucho respeto, porque son nuestras tradiciones, es nuestro estandarte para otros países y el traje charro es uno de los trajes típicos mexicanos que nos representa mundialmente".

Sin embargo, a diferencia de otros famosos la veracruzana no fue tan ruda con su crítica y mencionó que posiblemente lo quiso hacer para mostrar el amor que tiene por México y recordó que otros famosos como Juan Gabriel han hecho modificaciones del traje, pero cree que el error más grave que cometió fue la elección de su calzado.

Yo sé que por la parte, lo quiero pensar así, que Christian lo que quiso hacer es un detalle, de decir 'soy muy mexicano, estamos en fiestas patrias' y el color no importa, tú te puedes vestir del color que tú quieras", comentó y dijo que hubiera sido mejor que se colocará unos clásicos botines en lugar de sus tenis dorados.

Respecto a las críticas que recibió el cantante por ondear la vadera de la comunidad LGBT+ con el escudo mexicano, la exacádemica señaló que muchas veces como artistas están tan emocionados con el espectáculo que no les da tiempo de pensar si está bien o no hacer ciertas cosas como utilizar la bandera, por lo que cree que no deben ser tan rudos con él ya que a cualquiera le puede suceder.

Por su parte, Christian Chávez subió un video a sus redes sociales disculpándose con quienes se sintieron ofendidos por su vestimenta, pero aclaró que no era de charro como tal, más bien un conjunto detalles que representan la mexicanidad y dijo respetar a los que practican la charrería, pero cansado de ataques destacó que nadie le va a decir qué.

