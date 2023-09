Escándalo en TV Azteca: Flor Rubio arremete contra Pati Chapoy por menospreciar a ¿'VLA'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca están involucrados en medio de tremendo escándalo, debido a que hace poco la famosa y muy reconocida periodista de espectáculos, Flor Rubio, no tuvo reparos alguno al momento de arremeter fuertemente en contra de la también periodista y presentadora, Pati Chapoy, debido a que volvió a menospreciar el trabajo ajeno y eso no le pareció, ¿acaso fue a reporteros de Venga la Alegría?

Sin duda alguna una de las mayores referentes del periodismo en México es Chapoy, por lo que ha recibido varios reconocimientos, pero, eso no ha impedido que también sea de las más criticadas por parte del público, dado a su tan polémica manera de referirse a sus compañeros del medio artístico, menospreciando muchas veces el dolor o esfuerzo de otros, como la ocasión en la que dijo que Anahí sola se provocó la bulimia, después de que ella contara su lucha contra este desorden alimenticio.

Y ahora, una vez más la líder de espectáculos volvió a hacer menos a sus colegas e hizo comentarios atacantes, pues en Ventaneando señaló que los reporteros digitales, que no tienen un programa en televisión no eran verdaderos periodistas ni reporteros, que solamente robaban notas, además de pedir que a esos no les dieran un acceso a todo en los eventos en el mundo del espectáculo y los pusieran punto y a parte.

Es por este motivo que Rubio a través de su canal de YouTube, en el que da los resúmenes del día de todo lo referente al espectáculo, decidió darle una contundente respuesta a su opinión, dado a que ella además de estar en el matutino anteriormente mencionado que es producido por Maru Silva, por lo que no tuvo reparos al momento de defender a aquellos que también tienen el suyo y que se enfocan más a lo digital que a la televisión o radio.

Rubio dejó en claro que es momento de que todos se actualicen y aprendan a llevar las cosas en ambos rumbos, que combinen su experiencia como periodista y su peso como líder en espectáculo para también generar contenido único en redes sociales, destacando que había muy buenas herramientas para informar en este tipo de plataformas y que no hay nada de malo, destacando que eso tampoco desmerita el esfuerzo de nadie.

Cabe mencionar que hasta el momento la famosa y polémica jefa de Daniel Bisogno aún no se ha pronunciado a la respuesta que le dió Rubio, pero se espera que siguiendo muy fiel a su estilo en el que no se queda con nada guardado, pronto salga al aire para también darle una contundente respuesta a sus comentarios de que se deben de actualizar todos los programas de espectáculos sin importar que tan famosos sean.

