"Escoria humana": Andrea Legarreta destroza en 'Hoy' a Javier Ceriani por exponer a Rubín

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Andrea Legarreta, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy no tuvo miramientos ni pelos en la lengua al momento de destrozar sin piedad al reconocido periodista de espectáculos, Javier Ceriani, y a su compañera, Elisa Beristan, por exponer presunta infidelidad de su expareja, el famoso cantante, Erik Rubín, tachándolos de ser "escoria humana".

En Chisme No Like, Javier y Elisa aseguraron de una forma contundente que Rubín y Legarreta no habían puesto fin por los escándalos con Apio Quijano o porque su amor se transformara, sino porque aparentemente el cantante le habría sido infiel con la reconocida y muy polémica presentadora de TV, Mónica Noguera, señalando que ambos se conocieron en el gimnasio Commando y que ahí supuestamente surgió el amorío.

Ante este hecho, la presentadora de Imagen TV salió a desmentir la información, declarando que: "Erik es mi amigo pero tampoco es que nos hablemos diario, somos amigos cordiales, yo estoy en Commando, sus nenas están en Commando, nos vemos", agregando que estaba muy triste pues: "No los dejan descansar... a mí me dio tristeza por su situación, la muerte de su madre, yo conozco a esa familia y esto es un trancazo para todos porque no es cierto".

Y ahora, la mañana de este viernes 8 de septiembre, Legarreta en vivo del matutino de Televisa fue la encargada de volver a desmentir la situación, pero contrario a su usual calma en el que todo lo toma con calma y a chiste, se mostró furiosa y expresó que: "A mí no me causa risa, me causa indignación como mujer, ella (Mónica Noguera) es una mujer extraordinaria que no merece esto", agregando que el pseudoperiodismo debería de terminar y dejar de ser apoyado.

De igual forma, dirigiéndose específicamente a Javier y a Elisa, la actriz de Vaselina dijo que: "No entiendo cómo son capaces de dormir en paz, es mentira una tras otra. Ofenden, insultan, ponen en jaque a familias", y con mucho odio, prácticamente escupió las palabras: "Ustedes son un par de escorias asquerosos", siendo muy contundente ante su postura de que ya está cansada que se inventen tantas cosas.

Finalmente expresó que: "Ya estuvo bueno y vamos a buscar la manera de que ya le paren. Somos gente pública, pero somos humanos. Todo son mentiras, no ponen una sobre prueba de todo. ¡Ya párenle! Son inhumanos", agregando que no tenían ninguna prueba para seguir con sus especulaciones, asegurando que han hablado puras "estupideces", inventando "mentiras absolutas y ridículas", recalcando que son unos "mentirosos asquerosos".

Fuente: Tribuna del Yaqui