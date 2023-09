Ferka respondería a Arath de la Torre tras despreciarla en vivo de 'Hoy' y ser expuesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida presentadora de TV, Ferka, tal parece que no se quedaría con la espinita y aparentemente respondería contundentemente a través de sus redes sociales al muy polémico y reconocido presentador, Arath de la Torre, después de haberla despreciado en pleno programa en vivo de Hoy, donde fue expuesto por una equivocación por parte de los de sonido.

Como se sabe, la mañana del pasado jueves 7 de septiembre, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka se presentó en el matutino de la empresa San Ángel, en donde al lado de sus presentadores oficiales, como Tania Rincón, dio de las mejores noticias del espectáculo y jugó las divertidas dinámicas en las que demostró por qué es de las ganadoras de sus realitys, bailando, cantando y bromeando.

Y aunque todo parecía ir de maravilla, en el programa de radio de 'La Reina de la Radio', Maxine Woodside, esta señaló que mientras que veía el programa detectó que a Arath no le apagaron el micrófono, pues durante una sección en la que no estaba, este dijo: "A Ferka no la tolero", a lo que Woodside señaló que: "Las acababan de presentar y dejaron abierto el micrófono de Arath de la Torre. ¡Dijo que no la soportaba y se oyó al aire!", exponiendo el video del momento.

Y ahora, la tarde de este viernes 8 de septiembre, parece ser que la exintegrante de Inseparables no se ha querido quedar callada por la situación y por ello es que habría empleado su cuenta de Instagram, en la que compartió una fotografía de ella vestida de pies a cabeza, completamente de rojo, luciendo una gabardina de cuero en el mencionado tono, que combinó con un sombrero y zapatillas en dicho color.

Pero lo que llamó la atención no fue el 'look' de la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, sino el hecho de que mencionó que iba a regalar una frase que considera muy importante para vivir en paz y tranquilo con uno mismo, en la cual se puede leer el contundente mensaje de que: "No es necesario mostrar bellezas a los ciegos ni decir verdades a los sordos... Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente pero los hechos... esos si nos ganan o nos pierden para siempre".

Cabe mencionar que la exparticipante de Guerreros 2020 en ningún momento hizo mención alguna del famoso presentador, sino que dado el comentario que realizó a sus espaldas y el contenido del mensaje que dejó, sería una clara indirecta para este pensamiento del actor de El Privilegio de Mandar, sin tener que caer más en la polémica.

Ferka respondería a Arath. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui