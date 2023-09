Hermana de Octavio Ocaña envía desgarrador mensaje al Congreso de la Ciudad de México

Ciudad de México.- El próximo 29 de octubre se cumplirán 2 años de la muerte del querido actor de Vecinos, Octavio Ocaña, quien dio vida a 'Benito Rivers', personaje que se convirtió en el preferido del público que veía el programa, debido a que, en cada emisión, salía disfrazado de diferentes cosas, desde un puerquito hasta la 'Chilindrina', esto debido a que sus padres estaban obsesionados con que su pequeño se convirtiera en actor.

Como muchos sabrán, el famoso perdió la vida cuando se encontraba camino de regreso de una fiesta en Villa del Carbón, Estado de México, momento en el que una camioneta llena de policías comenzó a perseguirlo por la autopista Chamapa-Lechería, en las cercanías de Cuautitlán Izcalli. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que desató la persecución, y aunque la Fiscalía del entidad mexiquense intentó asegurar que el histrión de Amor letra por letra murió de manera accidental al intentar escapar, las investigaciones de la familia Ocaña dictaron otra cosa.

Más allá de todo esto, el día en el que Octavio perdió la vida, muchas personas le tomaron fotografías a su cuerpo, mismas que estuvieron circulando a través de redes sociales e incluso fueron publicadas en algunos medios de comunicación, hecho que habría dejado una gran huella en la familia del famoso, quienes han dividido su tiempo entre lograr que castiguen a los culpables de su muerte y poner la iniciativa Ocaña.

Fotografía de Octavio Ocaña

La mencionada Ley fue elaborada por el equipo de especialistas de Lex Pro Humanitas y la Fundación Lex Pro Humanitas y está a cargo del doctor Francisco Javier Hernández Salcedo y el maestro Fernando Abraham Manilla Contreras. Esta iniciativa tiene el objetivo de proteger la "dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas", así como también pretende "evitar el daño psicológico y moral a sus familiares provocados por la difusión, distribución, publicación y/o comercialización indebida de imágenes, videos y/o cualquier tipo de archivo" de la víctima.

Como es bien sabido, hace unos días, la hermana de Octavio Ocaña acudió al Congreso de la Ciudad de México donde habló sobre la la mencionada ley, pero más allá de ello, expuso su caso al ser la familiar de una persona que perdió la vida de una manera tan "trágica" y, al mismo tiempo, tener que enfrentarse a las fotografías de su hermano sin vida en la "cama de un hospital" con la lesión que le provocó la muerte.

"Lo último que esperas es verlo en una cama de un hospital, sin ropa con fotos de una lesión en la cabeza que le causó la muerte con mucha sangre y rodeado de personas que no son su familia, viendo y tomando fotografías. Porque se dieron cuenta que se trataba de alguien conocido y es así como le faltan el respeto a un ser humano que ya no está y que ya no puede defenderse."

Clic aquí si quieres ver el video completo

La joven también expresó que esta situación le provocó un gran dolor a ella y su familia, también aseguró que dichas imágenes fueron tomadas porque se percataron de que Octavio era una persona famosa y creyeron que de esta manera levantarían el morbo. Por lo que se propuso a que, si se volvía a encontrar con su hermano (en otro plano) le diría que ni ella ni su familia se rindieron con respecto a su caso.

"Pero lo que más duele y es un dolor que no tiene cura es verlo así de esa manera, porque fue muy fácil verlo así, de esa manera, porque fue muy fácil tomar unas fotos y publicarlas con fines de lucro para alimentar el morbo y lastimar a una familia y aún me pregunto por qué no pude hacer nada para evitar eso, por qué no pude estar con él en la ambulancia o en el hospital (...) Y si el día de mañana veo a mi hermano en la eternidad le voy a poder decir: "Tavito tu familia no se quedo con los brazos cruzados, luchamos hasta el final y con la Ley Ocaña sentimos que al menos tu muerte servirá para que nadie pase por lo mismo."