Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante, Luis Miguel, supuestamente ya no estaría en este mundo, pues acaba de surgir la teoría de que estaría muerto desde hace varias décadas, pues hace poco comenzó a decirse que 'El Sol de México' habría fallecido en un fatal accidente de auto en las playas de Acapulco y que al estar en un punto clave de su carrera decidieron que un doble seguiría con su carrera musical.

Hace casi dos meses que el afamado intérprete de Suave se encuentra en medio del escándalo, pues desde que comenzó su gira por todo Latinoamérica, que también lo llevará a Estados Unidos, este no ha parado de tener los reflectores al más mínimo de sus movimientos, dado a que se ha visto envuelto en problemas de salud que aparentemente lo hubieran obligado a tener que cancelar el resto de sus presentaciones.

Pero su salud no es lo que más llamó la atención, sino que fue el hecho de que aparentemente este tendría dobles que lo suplen en el escenario cuando no quiere o que no puede subir a este por cualquier tema, ya sea de salud o por simplemente no desearlo. Este tema ha estado en boca de todo y varias celebridades ya han salido a negar rotundamente que el famoso padre de Michelle Salas haya contratado a personas para reemplazarlo en el escenario.

Luis Miguel. Internet

Y aunque se sigue negando la teoría de sus dobles, recientemente apareció una que no solo afirma que hay suplentes de 'El Sol', sino que supuestamente el intérprete de La Incondicional habría fallecido en la década de 1990 durante una de esas carreras de autos en las que participaba en las playas de Acapulco, Guerrero, como señaló Jorge 'El Burro' Van Rankin en el 2013, y que después fue confirmado en Luis Miguel, La Serie.

Según la información que circula de esto, el ex de Aracely Arámbula habría caído con un grupo de amigos al mar, resultando en que todos tuvieran que salir por las ventanas, pero que lamentablemente este no habría podido salir por problemas, así que habría perdido la vida al ahogarse al mar y que sus representantes habrían tomado la decisión de contratar a alguien para que fuera su doble y siguiera con su carrera, que estaba en la cima en ese momento.

Por ese motivo señalaron que en la serie de Netflix, la supuesta amiga llamada Fabiola no habría sido la más afectada como se mostró, sino que en realidad habría sido él y no se habría podido salvar. Cabe mencionar que esto solamente es una teoría que no tiene pruebas contundentes que demuestren que lo que se dice es verdad, y simplemente se basan en pequeños detalles que podrían no significar nada.

Luis Miguel. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui