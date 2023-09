Miguel Bosé arremete contra periodista por cuestionarle su decisión de no dejar México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi tres semanas de los momentos de terror que vivó junto a sus hijos Tadeo y Diego, luego de haber sido atracados en su domicilio ubicado en la Ciudad de México, el intérprete de Morena Mía acudió a la presentación documental de Bosé Renacido en el Festival de Televisión de Vitoria en su natal España.

Tal como era de esperarse, la prensa no pudo evitar lanzarle preguntas alrededor de aquel desagradable momento, lo cual lo hizo explotar, en específico cuando le hablaron de la posibilidad de abandonar la tierra azteca para regresar a sus raíces: "¿Qué te ata a México?", fue la interrogante que lo incomodó.

El artista de 67 años de edad no dudó en responder: "Me parece que esta pregunta rezuma maldad", mencionó visiblemente molesto y procedió a cuestionar la labor periodística de la reportera, al destacar que su respuesta hacia esa decisión la dio desde hace varios días en su cuenta de Instagram, por lo que la invitó a hacer bien su trabajo.

A ver chica apréndete mi Instagram, les falta, a ver, tu profesión es la información y para informar hay que estar informada, entonces si te lees mi Instagram, esa pregunta no hubiese tenido lugar", respondió el ex coach de la Voz México.

Sin embargo, para no dejar incógnitas del por qué quiere seguir su vida en México, el intérprete de Amante Bandido y Aire Soy comentó: "Desde hace tiempo México es un país hospitalario, que amo, es mi segunda patria, me adoran, me quieren mucho, es una cosa muy desgraciada, terrible aventura, que le pasa a tantísima gente, pero no allá, aquí, y aquí mucho más".

De este modo, Miguel Bosé volvió a dejar en claro para todos los que tenían dudas que dentro de sus planes no está mudarse a España, sobre todo porque sus hijos a si se lo pidieron, tal como lo expuso en redes sociales ya que se encuentran agradecidos con la forma en que los han arropado en México desde que llegaron.

Respecto al robo ocurrido el pasado 18 de agosto en la Alcaldía Álvaro Obregón, el famoso cantante ya hizo lo propio ante las autoridades y acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar de manera formal su denuncia, por lo que las investigaciones se encuentran en curso y hasta ahora no se ha revelado ningún tipo de actualización.

