Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico cantante de origen regiomontano, Poncho de Nigris, acaba de mencionar que recibió una FOTO del pack del querido actor y guapo deportista peruano, Nicola Porcella, por lo que no ha dudado en humillarlo sin piedad con la reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, señalando que se hizo arreglos por estar "pequeño".

Sin duda alguna dentro de La Casa de los Famosos México uno de los integrantes que más dio de que hablar fue Nicola, debido a que el reconocido actor en más de una ocasión fue exhibido como Dios lo trajo al mundo, primero por las bromas que realizaban sus compañeros en el que en una ocasión le abrieron la puerta mientras se bañaba, los retos que hacía con ellos y en un par de ocasiones cuando al cambiarse se le cayó la toalla.

En cada ocasión, los integrantes del team 'Infierno' no tuvieron reparo alguno en burlarse del tamaño del miembro viril del exintegrante de Guerreros 2020, por lo que en una ocasión este prometió a todos sus compañeros que les mandaría una fotografía de su aparato reproductor para demostrarles que no estaba tan "pequeño" como ellos siempre decían entre risas y burlas hacía su persona.

Y ahora, tras casi un mes de que saliera del famoso reality show proveniente de Telemundo, Guevara confirmó que en un grupo de WhatsApp en el que están todos ya les llegó la prometida fotografía de Nicola, destacando que estaba mucho mejor de lo que han dicho, bromeando con un: "Hagan de cuenta que si se vio todo y obviamente voy a empezar a vender la foto, pero dejen que se me conecten las Nicolitas para sacarle mucho jugo. No se crean".

En ese en vivo en la cuenta de Instagram, el reconocido intérprete de La Cobra se unió para hablar precisamente del denominado pack de Porcella, concordando con Wendy con respecto al hecho de que se veía mucho más grande de lo que ellos habían visto en directo en el programa antes mencionado, por lo que comenzó a reírse y señalar que lo más seguro era que antes de mandarla la habría editado en photoshop para que se viera más grande.

Ante este hecho, la próxima estrella de la novela de Juan Osorio, comenzó a reírse y señalar que De Nigris era un "per...", mientras que este seguía afirmando que no se iba a dejar engañar por la imagen que les envío cuando ya había visto toda la anatomía del exparticipante de Reto 4 Elementos, insistiendo en que lo más seguro para no quedar mal es que realizó esa edición, riendo divertido con Guevara.

Fuente: Tribuna del Yaqui