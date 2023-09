"Qué se chin....": Christian Chávez responde a Alejandro Fernández y a todos sus críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy reconocido cantante de pop, Christian Chávez, recientemente retomó el escándalo que lo ha seguido por días, pues decidió dar una contundente respuesta al querido cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández, y al resto de fans y celebridades que los llenaron de fuertes críticas por portar un traje de mariachi rosado con tenis en uno de sus conciertos.

Como se sabe, desde hace días que la gira del reencuentro de RBD está en medio del escándalo, debido a que Christian mostrando que se siente completamente orgulloso de ser mexicano y celebrando el mes patrio, optó por portar un típico traje de charro en uno de sus conciertos, pero en vez de portarlo con el clásico color negro y los bordados dorados y plateados, este lo usó en color rosado y con tenis, además de modificar los colores de la bandera mexicana y ponerles los de la comunidad LGBTQ+.

Ante este hecho, en redes sociales hubo una fuerte división de opiniones entre los miles de internautas, pues mientras que unos le aplaudieron que presuma su orgullo mexicano, hubo quienes lo criticaron por este cambio, como el cantante Pancho Uresti a través de su cuenta de X expresó que: "Díganle algo a este compa de RBD... ¡Qué falta de respeto! El traje de charro es un orgullo mexicano y se tiene que portar como tiene que ser Ridículo, ¿Cómo por qué con tenis?".

Christian Chávez. Internet

De la misma manera, el reconocido cantante de regional mexicano, Alejandro Fernández, en una entrevista apoyó el que le reclamen el cambio de colores: "El traje de charro es muy especial y sobre todo hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben dé, sí, hay muchas reglas para poder vestir un traje de charro", dejando en claro que entendía la molestia.

Y ahora, después de varios días de haber ofrecido disculpas si ofendió a alguien y que siguieran los ataques, el colega de Anahí decidió dejar en claro que no va a cambiar por nadie, por lo que en un concierto gritó sin pudor: "Nadie me va a decir quién voy a ser o qué voy a hacer, porque hoy yo sé quien soy. Hoy yo sé lo que quiero y a quién yo amo y puedo amar. A mi familia, a mis padres, a mis fans y a México… y a mi cultura".

Pero eso no fue lo único, debido a que quiso dejar en claro que no le prestará más atención a aquellas celebridades o personas que quieran opinar con respecto a este tema, por lo que incluso volvió a portar el mencionado traje que le generó las críticas y señaló de una forma muy contundente que: "Y a quién no le parezca… ¡QUÉ SE CHIN...!", causando una gran euforia entre sus miles de espectadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui