Sergio Mayer acusa a Nicola de dar "lástima" a fans de 'LCDLFM'; Wendy Guevara lo defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México está a punto de cumplir 1 mes de haber terminado; sin embargo, las polémicas que generó el show parecen estar lejos de llegar a su fin. Aunque dentro del programa el Team Infierno parecía ser inseparable, la realidad es que ya comenzaron a salir a la luz las rivalidades entre los integrantes del popular equipo que se robó el corazón de varios mexicanos.

Como es bien sabido, Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Nicola Porcella y Emilio Halcón hicieron todo lo posible para permanecer en el interior del show durante las 10 semanas que éste duro al aire, siendo que el denominado 'Tata' fue quien quedó en cuarto lugar, mientras que el exBig Brother llegó al tercero. El exfutbolista peruano llegó al segundo y Wendy Guevara se quedó con el primer lugar, lo que fue celebrado por mucha gente.

Sin embargo, parece ser que Sergio no considera que el cariño de la gente hacía Wendy y Porcella sea genuino, puesto dejó entrever que todo se trató de una especie de manipulación estratégica hecha por el peruano y la originaria de León, Guanajuato. Según las declaraciones de Mayer, la 'Perdida' utilizó el hecho de que viene desde abajo para generar empatía; mientras que Nicola habría causado lástima para que la gente lo quisiera.

"Wendy viene de abajo y se ha hecho en la calle, Nicola utilizó bastante bien. Nicola todo el tiempo estuvo hablando de eso de que nadie lo quería en Perú, de que a él aquí nadie lo conocía, de que necesitaba dinero para sacar a su familia de allá. Yo no podía hacer eso no era mi papel. Se hubiese visto muy mal que yo dijera que necesitaba porque yo gracias a Dios yo vivo de mi creatividad. Vivo de mi trabajo y me siento físicamente bien a mis 57 años para seguir generando y jamás me atrevería a decir que necesitaba el dinero para poder pagar la escuela de mi familia o para pagar mi casa."

Sergio continuó su discurso resaltando que la estrategia de Nicola era decir que en Perú no querían a su familia, esto con la finalidad de generar empatía entre el público y que quisieran ayudarlo. También destacó que él mismo tiene problemas económicos, puesto su casa está hipotecada, pero afirmó que no pensaba abordar este tema dentro de La Casa de los Famosos México, porque no se trata de algo que le vaya bien.

Estas palabras no tardaron en llegar a los oídos de Wendy Guevara, quien ni corta ni perezosa salió en defensa de Nicola, así como también reprobó la postura de Sergio Mayer. Según lo dicho por la 'Perdida', Porcella se caracteriza por tener un gran "ángel", lo que significa que puede atraer fácilmente a la gente. También aseguró que la postura de 'El Tata' era muy "fea" y declaró que nadie gana por generar "lástima".

"Creo que no es verdad porque pues él tiene su ángel. Es buena persona. Es buen chico. No creo que nadie gane el tercer lugar, ni el segundo lugar, ni el primer lugar, por dar lástima, claro que no. Eso es algo muy feo. (...) Nico es buen hombre. Es buena persona, buen chico y encanta. Tiene angelote, el cab... y no ma... nadie gana por lástima nada."

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Sergio Mayer se expresa mal de Nicola Porcella y es que, según algunos internautas, anteriormente, el 'Tata' habría provocado que algunos miembros del Team Infierno le dieran la espalda al peruano y hasta le provocaron un ataque de ansiedad por desconfiar de él, dado a que creían que era un traidor por la gran relación que tenía con Jorge Losa, del Team Cielo.

Fuentes: Tribuna