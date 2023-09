Sergio Mayer arremete contra 'Netas Divinas' por presuntas "agresiones" en una entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del gran éxito que tuvo La Casa de los Famosos México, varios de los integrantes han comenzado a tener gran relevancia en redes sociales y en diversos medios de la comunicación especializados en la farándula, tal es el caso de Sergio Mayer, quien antes de ingresar al reality show era abiertamente juzgado por una gran cantidad de gente por el presunto tráfico de influencias que ejerció para ayudar a Alexa Hoffman en el caso contra el actor Héctor Parra.

Actualmente, Sergio no solo ha ganado gran popularidad, sino que es conocido por ser el líder del Team Infierno, donde se ganó el apodo del 'Tata', por ser el mayor de todos los integrantes de la mencionada habitación, pero no es solo eso, sino que también era el encargado de realizar las estrategias para hacer que todos los miembros de su equipo llegaran a la final del programa de telerrealidad de Televisa/Univisión.

Es bajo este contexto que, tras salir del concurso, Sergio comenzó a hacer transmisiones en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta algunas de sus experiencias como cuando conoció a Lana del Rey o, más recientemente, cuando reveló que fue a brindar una entrevista en el programa de Netas Divinas, donde se habría sentido agredido, especialmente por Natalia Téllez, quien aparentemente habría sido muy brusca al hacer sus preguntas.

Fotografía de Sergio Mayer

Según lo dicho por Mayer, en alguna ocasión fue al mencionado programa de entrevistas (aunque no aclaró cuándo fue, si antes o después de entrar a La Casa de los Famosos México); sin embargo, no se trató de una grata experiencia para el exGaribaldi. Según él, habría sentido una "vibra" extraña por parte de las entrevistadoras, la cual no le habría gustado "nada", por lo que habría salido con un "mal sabor de boca" del show.

Sin embargo, hasta este punto del vivo, Sergio no había señalado a nadie en especificó e incluso le pidió a sus fans que por favor fueran a ver el programa, porque tampoco descartó que todo haya sido parte de su percepción. Así que le pidió a su audiencia que lo sacaran de su error, puesto desde su postura, se sintió agredido con la forma en la que las conductoras le preguntaron alguna cosas.

"Me gustaría que ustedes vean el programa y me den su opinión, sentí incluso un poco de agresión en la forma y en las preguntas."

Para este punto, Sergio Mayer señaló directamente a Natalia Téllez, quien desde su perspectiva habría tenido una "vibra" especialmente rara, y de nueva cuenta le pidió a sus fans que vieran el programa para que saquen sus propias conclusiones. Pese a que el actor de La Fea Más Bella procuró controlar sus emociones, en determinado momento si se mostró un tanto molesto porque hasta le envió un mensaje al productor de Netas Divinas, Miguel Ángel Fox, a quien le dijo que no le gustó la forma en la que fue tratado.

"Especialmente de Natalia (Téllez) sentí una vibra muy rara (...) No entiendo para qué me invitaron, se los digo honestamente y se lo digo a la producción, Miguel Ángel Fox, sabes que te tengo mucho cariño y respeto, pero los tonos y las formas en las que algunas de tus conductoras me trataron no estuvo tan padre."

Fuentes: Tribuna