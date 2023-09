Vanessa Claudio le hace drama en 'Al Extremo' a Uriel Estrada tras llamarle "amiga"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses los conductores de Al Extremo, Vanessa Claudio y Uriel Estrada han desatado fuertes rumores acerca de un posible romance, debido a la gran química que muestran en pantalla, así como en ciertas señales que el público ha percibido, tal como sucedió en la última emisión del vespertino, donde la puertorriqueña hizo tremendo drama.

Luego de que el periodista sorprendiera a la también modelo con enorme ramo de rosas por su cumpleaños número 40, aumentaron las especulaciones que lo que tienen se encamina para ir más allá de una bonita amistad, pero Estrada echó todo abajo al no asistir a su fiesta y sobre todo por el mensaje de felicitación que le dejó en redes sociales, el cual no soportó Vanessa.

Vanessa no desaprovechó oportunidad para reclamarle al veracruzano y exhibir ante el público que gusta de su 'shippeo' que no es ella la que lo rechaza: "Primero no fuiste a mi fiesta. Después, tú 'Feliz cumpleaños, amiga', así en grande. Pensé que estábamos (…) Señora, luego usted pregunta y piensa: 'Ay, pobrecito de Uriel, cómo sufre'. Ahí está, señora", reprochó.

Después de la tensa situación, Uriel simplemente destacó entre risas que lo que importa es la felicitación e invitó a la audiencia a seguirlo en sus cuentas oficiales para que vieran el mensaje de cumpleaños que le hizo, aunque muchos internautas consideraron que fue muy "frío" con ella luego de haberla ilusionado con la sorpresa de las flores.

Además, tras esta escena muchos se desilusionaron del periodista y le piden a Vane que ya lo deje atrás para buscar a alguien que no tema en reconocer sus sentimientos: "Esto me convence de que Uriel no tiene interés en ella", "Amiga date cuenta que ahí no es", "Cómo es posible que una fecha tan especial para ti no estuvo presente", "Ya perdí las esperanzas", "A la fuerza ni la amistad", se lee entre los comentarios de Instagram.

Cabe mencionar que desde hace tiempo, ambos han insistido en que lo que tienen es una buena amistad y nada más, pero es evidente que disfrutan dar de qué hablar aprovechando del furor que han causado entre la audiencia por la química que tienen, pero aunque más de uno asegura que hacen una buena pareja, queda claro que sus intenciones no son esas.

Para quienes gustan de ver a este dúo en la pantalla, ambos forman parte del equipo de Al Extremo, programa que se transmite de lunes a viernes en punto de las 04:00 de la tarde y los sábados a las 05:00. No te lo pierdas, pues presentan divertidas secciones con lo mejor del mundo de Internet.

Fuente: Tribuna