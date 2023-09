Ximena Duggan muestra las secuelas de su participación en 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- TV Azteca decidió volver a consentir a sus televidentes con otra temporada de Survivor México, la cual llegó a su fin hace algunas semanas y muchos confirmaron que no volverían a aceptar regresar a las famosas playas de República Dominicana, entre ellos Ximena Duggan, quien apenas está reponiéndose de los estragos que sufrió su cuerpo tras más de tres meses de competencia.

Sin duda, la actuación de la baterista en el concurso fue una de las más destacadas ya que semana a semana lograba posicionarse entre las mejores de la rama femenil y aportó importantes puntos a la causa de su equipo, pero desafortunadamente una vez más no logró completar su sueño de coronarse como ganadora y protagonizó varios escándalos que de alguna forma afectaron su imagen frente al público.

Ahora que Duggan se encuentra retomando sus actividades ha dedicado un espacio para platicar con sus fans y ha realizado diferentes dinámicas en sus redes sociales con la intención de compartir un poco de lo que fue su experiencia en esta reciente edición y confesó a sus miles de seguidores de Instagram que el estrés al que estuvo sometida le provocó reacciones en su cuerpo.

Esto le sucedió a Ximena Duggan

La experta en parkour, compartió algunas imágenes con sus fans de su cabello y mostró que la presión de los retos y los cambios que tuvo que enfrentar provocaron que comenzara a perder pigmento en su cabello, así que ahora tiene varios mechones de canas, aunque afortunadamente es algo que puede ocultar fácilmente con algún tinte.

Estresarse saca canas. Se los dejó ahí, compas", detalló Duggan al mostrar a sus seguidores las zonas de su cabello donde no tiene pigmento.

No obstante, eso no es todo ya que además de que bajó algunos kilos de peso, también tuvo algunas lesiones en su cuerpo debido a la entrega que ponía en cada una de las pruebas razón por la que agradece el cariño que le brindaron sus fans desde afuera ya que eso era lo que la motivaba a no rendirse, pero ahora ya no está dentro de sus planes volver a meterse a otro reality de este tipo.

¿Qué lugar obtuvo Ximena Duggan en 'Survivor México'?

Aunque como se mencionó anteriormente, Ximena Duggan era una excelente competidora sus malas alianzas y roces con algunos de sus compañeros la afectaron en la recta final, así que se quedó con el cuarto lugar de la temporada tras no superar a Aranza Carreiro, siendo Pablo Martí el gran ganador que con este triunfo se coronó bicampeón.

