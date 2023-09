Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses, Yuridia le dio la bienvenida a su segundo hijo, Benicio, a quien concibió junto con su esposo Matías Arana. Como es bien sabido, la famosa suele ser bastante discreta con su vida privada, sobretodo después de que fue abiertamente criticada por su aspecto físico al comienzo de su carrera, por los conductores de Ventaneando, como es el caso de Pati Chapoy.

Es por este motivo que resalta demasiado cuando presume algún momento de su intimidad, tal y como lo hizo en días recientes, cuando compartió un carrusel de fotografías en las que se apreciaba su comida, algunas selfies y un video en el que le está dando biberón a su bebé, como era de esperarse, este pequeño clip fue el que robó la atención de todos los fanáticos de la graduada de La Academia.

Pero algo que llamó especialmente la atención de los fans es que la intérprete de Ángel y Qué Agonía se encontraba cantando una canción de cuna un tanto fuera de lo común, como es el caso de El Azul, popular canción de los corridos tumbados bélicos que es interpretado por Gabito Ballesteros y Natanael Cano; ambos son conocidos por ser de los máximos representantes de esta rama del regional mexicano.

"Y con el corridón del ángel azul. A Dios le pido perdón por los pecados pero así es esto", declaró Yuridia en su interpretación.

Yuridia canta para su bebé

Créditos: Instagram @yuridia

Clic aquí para ver el video

Como era de esperarse, los comentarios de la gente de Internet no se hicieron esperar, ya que, quienes conocen la personalidad de la famosa se rieron por sus ocurrencias, mientras que algunos más expresaron la envidia que sentían por el pequeño 'Beni', quien disfrutaba de una gran botella de biberón, mientras observaba a su mamá cantarle: "Imagínate que naces y descubres que tu mamá es Yuridia y te canta a diario", declararon algunos.

Lamentablemente no todo fueron comentarios positivos para la cantante de Amigos, no puesto hubo quienes la criticaron por darle biberón a su hijo y no alimentarlo con leche materna. Incluso hubo quienes sacaron recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tal y como hizo uno de los seguidores de la intérprete: "La OMS recomienda alimentar con leche materna los primeros 6 meses de un recién nacido para fortalecer sus defensas, es una pena que hagas lo contrario."

Pero también hubo personas que salieron a defender a la cantante de Ya te olvidé, Te equivocaste y Me hace tanto bien, puesto desde su perspectiva, es posible que Yuridia sí le estuviese dando leche materna a su bebé, pero quizás la almacenó en una mamila para poder darle de comer más tarde; mientras que algunos más simplemente pidieron que no se le criticara a la famosa por esta situación.

Fuentes: Tribuna