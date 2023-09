¿Adele viene a México? Tras rumores, estos serían los costos para verla en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales desde hace varias horas se han llenado de fotos, videos y sobre todo memes respecto a la posibilidad de que la cantante británica Adele pueda anunciar una serie de conciertos en México, lo que la traería de regreso a tierras aztecas luego del gran éxito que ha tenido durante su residencia en Las Vegas, donde fanáticos de todo el mundo han viajado con tal de escuchar sus más grandes éxitos. Aunque todavía los conciertos no se han confirmado estos podrían ser los precios para verla.

La cantante y compositora de 35 años de edad y originaria de Tottenham, Londres, ha lanzado diversos álbumes de estudio con varios años de diferencia, lo que no ha sido un factor que afecte que se mantenga entre las más escuchadas en diversas plataformas musicales. Fue por ello que luego que el pasado viernes 8 de septiembre se corriera el rumor respecto a que en las siguientes semanas Adele podría anunciar varios conciertos en nuestro país, su nombre se mantuvo en tendencia pues con ello los fanáticos se mostraron eufóricos por el hecho de poder cantar sus éxitos a todo pulmón.

Fue en 2008 cuando la británica cuyo nombre completo es Adele Laurie Blue Adkins, salto a la fama internacional con el álbum del del nominado 19 en donde se incluyeron éxitos como Chasing Pavements"y Hometown Glory. Tres años después, lanzó al mercado el disco denominado 21 donde se incluyeron temas como Rolling in the Deep, Someone Like You o Set Fire to the Rain, sólo por mencionar algunos. Con únicamente dos álbumes de estudio, Adele se llevó varios premios Grammy haciendo la resaltar como una de las más importantes dentro de la industria.

Foto: Instagram

Incluso en el 2013 la famosa se llevó un premio Oscar gracias al tema Skyfall, el cual forma parte de la banda sonora de la cinta 007 Operación Skyfall, protagonizada por el actor Daniel Craig y donde también se incluyeron nombres como el de Javier Bardem, Naomie Harris o Judi Dench, por mencionar unos. Sobre la posibilidad de que Adele visite México para interpretar este y los demás temas que le han consagrado como un artista de talla internacional, se ha dicho que su equipo de trabajo está en negociaciones para que se presente en el Auditorio Nacional, recinto ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma y el cual es uno de los más populares del centro del país.

Sobre las posibles fechas en las cuales la famosa se estaría presentando en nuestro país, se ha especulado que posiblemente sea una gira internacional que arrancará en 2024 donde hasta este momento únicamente la capital mexicana es la considerada para su presentación. Cabe destacar que será la promotora Ocesa al igual que el equipo de trabajo de Adele, los únicos que confirmarían su regreso a México luego de siete años de ausencia pues en 2016 fue cuando realizó la gira Adele Live donde se presentó en dos fechas en el Palacio de los Deportes.

Foto: Instagram

Posibles precios para ver a Adele

Durante la presentación que Adele tuvo el 2016 en el Palacio de los Deportes, la empresa reportó que se vendieron más de 34 mil entradas las cuales contaron con un valor de entre cuatro mil a 800 pesos más cargos por servicio por boleto. Considerando los precios de los accesos para los conciertos de artistas como Dua Lipa o Taylor Swift, quienes también se presentaron en la capital mexicana, se ha especulado que el acceso más caro para ver a la británica sea de 10 mil pesos y mil pesos para el más accesible; no obstante, estos no son valores confirmados ya que se recuerda será hasta que se confirme su presentación cuando se tenga un estimado más puntual.

Fuente: Tribuna