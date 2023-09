Adiós Andrea Legarreta: Exconductor de 'Hoy' traiciona a Televisa y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien formó parte del programa Hoy compartiendo créditos con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, acaba de dar un duro golpe al rating de Televisa debido a que se mudó al matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata del también actor Pedro Prieto, quien realizó su primer proyecto en la empresa de San Ángel desde 2015 y se trato de la telenovela Antes muerta que Lichita.

El nacido en Madrid, España primero empezó su carrera artística en las obras de teatro y probando suerte en el modelaje, pero al llegar a México fue parte de varias series, realitys y melodramas de Televisa como Por amar sin ley, 40 y 20, Reto 4 Elementos y S.O.S me estoy enamorando, sino que además condujo el matutino del Canal de Las Estrellas al lado de Legarreta, Galilea Montijo, 'El Negro' Araiza y Paul Stanley.

Lastimosamente a finales de 2020, Pedro fue despedido de la emisión de forma repentina debido cambios tras la muerte de la productora Magda Rodríguez Doria: "Lloré mucho... me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo", relató en una entrevista. Después de su despido volvió al programa como invitado, pero este 2023 definitivamente abandonó Televisa.

Pedro, quien hace algunos meses se casó con Titi Jaques, madre de su primer hijo, se mudó a las filas de la televisora del Ajusco para ser parte del reality MasterChef Celebrity México compartiendo con Eduardo Capetillo Gaytán, 'El Travieso' Arce, el Padre José de Jesús Aguilar, Fabiola Campomanes, Romina Marcos, Manu Nna, Mónica Dione, entre otros. Sin embargo, el español resultó ser el primer eliminado y de nueva cuenta salió del aire.

Pero afortunadamente Prieto ya volvió a encontrar trabajo y fue en el Canal Azteca Uno debido a que fue contratado para unirse al elenco de VLA: Fin de Semana, compartiendo con personalidades como Olga Mariana Mafud, Esmeralda Ugalde, Alex Sirvent, entre otros. Durante la mañana de este sábado 9 de septiembre Pedro Prieto fue presentado como conductor del matutino, pero además fue juez del nuevo reality La Nota de Oro. ¿Te gusta la integración del español al programa?

