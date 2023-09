Comparta este artículo

Ciudad de México.- A finales del pasado mes de junio, Ernesto D'Alessio y Charito Ruiz confirmaron el final de su matrimonio el cual duro aproximadamente 16 años. Durante todo este tiempo, la pareja no entró en ningún tipo de polémica y se mantuvieron lejos del foco de atención, pero las cosas cambiaron cuando confirmaron su separación definitiva con una conmovedora fotografía en su cuenta de Instagram y un comunicado en el que anunciaron que continuarían llevándose bien en pro de sus cuatro hijos.

Parece ser que el mes de septiembre es el de los nuevos comienzos, puesto hace unas semanas Nerea Godínez, exprometida de Octavio Ocaña confirmó que estaba en una nueva relación con otro hombre; mientras que Charito Ruiz compartió una fotografía con un individuo identificado como Jorge Valdés, quien según información de su cuenta oficial de Instagram es un productor y director creativo.

En la imagen se aprecia que ambos tienen outfits coordinados de color negro, así como también se les ve bastante cercanos el uno con el otro, por otro lado, Charito compartió un texto en inglés que decía: "Mutual Love", lo que significa en español: "Amor mutuo". El mensaje estaba acompañado por un par de corazones color blanco. A diferencia de Nerea, Ruiz no confirmó ninguna relación con Jorge, pero esto no evitó que la gente se le fuera a la yugular.

Créditos: Instagram @charitoruiz_

Si bien, Ruiz terminó su relación con Ernesto hace poco más de 3 meses, esto no impidió que la gente se enfureciera en la sección de comentarios, donde la acusaron de intentar llamar la atención. Por otro lado, la señalaron por tener más de 50 años e intentar iniciar una relación. Otros más se emocionaron porque la influencer habría cambiado a Ernesto por un hombre completamente diferente.

"Yo creo que ella fue la que quedo herida después de la separación por el D'Alessio. Yo lo veo muy tranquilo y enfocado en su vida y como que a ella la veo más atrabancada como que quiere demostrarle que todavía las puede", "Órale, ya le picaban sus partes. Nadie toma en serio a una mujer, de casi 50 años, con mil hijos de la edad del novio", "Ya salió el peine, la que es pu... es pu...", son algunos de los comentarios que internautas le dejaron.

Aunque no todo fue negativo para Charito Ruiz, ya que también hubo aquellos que le defendieron porque consideran que guardó el tiempo suficiente para poder iniciar una relación (en caso de que la tenga). Algunos más informaron que Jorge no era su novio, sino que se trataba de un buen amigo de ella y de su familia. Cabe señalar que, hasta el momento, la regiomontana no ha dicho nada al respecto.

¿Cómo inició la relación amorosa de Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio?

De acuerdo con algunos informes, todo comenzó cuando Ernesto fue a comer a un restaurante de Monterrey, donde vio a la hija del propietario, se trataba de Charito. Según se dice, fue amor a primera vista, por lo que no dudó en regresar cuando el dueño del lugar lo invitó a desayunar al día siguiente; en aquella ocasión, el cantante le pidió su número telefónico a Ruiz y meses más tarde formalizaron su relación.

Fuentes: Tribuna