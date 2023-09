Conductores de 'Chisme No Like' amenazan a Andrea Legarreta: "No te hagas la gallita"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes, Mónica Noguera y Erik Rubín se han visto envueltos en un terrible escándalo, esto gracias a los conductores de Chisme No Like, quienes aseguraron que la conductora y el exTimbiriche habrían tenido un amorío mientras el famoso continuaba casado con Andrea Legarreta, a lo que la conductora de Hoy no tardó en explotar en contra de Javier Ceriani y Elisa Beristain, a quienes tachó de "mentirosos" y "escorias".

Pero esto no fue todo, ya que, la amiga de Galilea Montijo, también aseguró que procedería legalmente en contra de los youtubers. Por otro lado, los youtubers enviaron a un reportero para que Andrea pudiera dar su versión de las cosas en Chisme No Like, pero ésta se negó a hacerlo, hecho que terminó por enojar a los conductores del mencionado programa de espectáculos, quienes no dudaron en destrozar a la famosa.

El primero en hablar fue Javier, quien criticó a Andrea por no responder a sus preguntas, debido a que ellos le estaban dando "derecho de réplica" para defenderse a través de los micrófonos de su programa. También cuestionó a la madre de Mía y Nina Rubín por molestarse de la manera en la que lo hizo, cuando ella no era la afectada directa de su investigación, ya que, todo giraba entorno a Erik y a Mónica.

Por otro lado, Elisa Beristain se mostró indignada por la manera en la que Andrea se refirió a ellos en Hoy, así como también reveló que ellos tenían pruebas que respaldaban la supuesta infidelidad del actor de Vaselina hacia Legarreta: "Hablaste de que somos mentirosos y que no presentamos ninguna prueba y también amenazas con hacer algo legal, las pruebas si tu quieres que lleguen a ese punto las tenemos. Nosotros cuando hablamos algo siempre estamos reservando algo para poderlas mostrar."

Pero las cosas no quedaron ahí, ya que Javier Ceriani no dudó en amenazar a Andrea Legarreta, revelando que, aunque toda la industria ha hablado mal de ella, ellos siempre se mantuvieron neutrales, pero sí indicaron que podrían sacar todo el pasado de la conductora de Hoy si es que así lo quisieran; incluso desvalorizaron su trabajo asegurando que ella solo se dedica a leer un telepronter.

"Quédate tranquilita... lo hiciste en nombre de creerte la primera dama de Televisa, que tienes el poder y el derecho de aplastar a unos youtubers. Te voy a explicar algo, el mundo cambió, Andrea. Ya no sos tan poderosa, ni ya te va a proteger tanto tu televisora y todo lo que sale a la luz va a seguir saliendo, porque gracias a Dios ya Televisa y Azteca no controlan las noticias en México, ni los poderosos de México controlan la información, porque no lo puede hacer ni la casa blanca, mi amor. Hoy todo se va a saber y todos tenemos el derecho de hablar y yo hablo de ti, Eliza habla de ti porque eres una figura pública, tu exmarido es una figura pública y Mónica Noguera ha tenido miles de escándalos."

Finalmente, Javier Ceriani le pidió a Andrea que dejara de hacerse la "gallita" porque ellos están bastante "tranquilos", al saber que están haciendo su trabajo sin problemas, a diferencia de lo que hace ella porque, como se mencionó líneas atrás, ella se dedicaría a leer lo que la gente le escribe en el telepronter: "No te hagas la gallita, porque nosotros dormimos muy tranquilos, nosotros investigamos, no leemos teleprompter como lees vos. Todo se va a saber Andrea y tu pasado, cómo llegaste a Televisa, todo lo que haz hecho bien y mal se va a saber porque eres una famosa."

Fuentes: Tribuna