Horóscopo de hoy sábado 9 de septiembre; signos a los que Mhoni Vidente les augura fortuna

Ciudad de México.- Desde el pasado 7 de septiembre, la luna comenzó con su fase de cuarto menguante, la cual concluirá el próximo 15 de septiembre cuando se presente la luna nueva. Todos estos cambios afectan de una manera positiva a los signos del zodíaco y si quieres saber cuál es tu fortuna en temas de salud, dinero o amor, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente de adelantar algunas de sus predicciones para este sábado 9 de septiembre. Toma nota y te deseamos mucha suerte.

Aries

Durante esta semana ha sentido que las cosas no salen como tú quieres pero debes tomar en cuenta que quizá se deba a que no estás tomando las decisiones adecuadas; lo que necesitas es abrir un poco más el panorama y darte la oportunidad de experimentar nuevas experiencias. Todos los proyectos a los que le has estado dando vueltas es momento para aterrizarlos, ya que cada uno de ellos te dará buenos resultados.

Tauro

Este día es ideal para que tomes alguno de los propósitos que has estado postergando y aterrizarlo, todavía estás a tiempo de trabajar en una versión mejorada de ti mismo que te ayude a dejar atrás todas las condiciones y pensamientos negativos. En temas del amor te has sentido un poco contradictorio e incluso te has sentido tentado en probar experiencias con alguien nuevo; darte la oportunidad de saber qué es lo que el Universo te depara.

Géminis

Posiblemente los temas del trabajo te mantengan agobiado y esto afecta en incluso el que puedas disfrutar de un fin de semana de descanso. Piensa que si las cosas tienen solución de manera inmediata, no deberías dejarlas hasta el último, pero si no está entre tus manos, evita darle toda la energía a este asunto que lo único que hace es ponerte de mal humor. Es un buen momento para prestarle atención a todos tus asuntos financieros pues posiblemente haya algún tipo de fraude o mal manejo que te podría generar problemas.

Cáncer

Hoy es el día perfecto para que hagas un análisis de todo lo bueno que has logrado a lo largo de tu vida; recuerda que estaré agradecido con lo que recibes te abre las puertas a que la abundancia no te olvide. Esto también involucra a mostrar alegría y gratitud por los logros que obtienen las personas que están a tu alrededor, recuerda que la envidia de lo único que hará será cerrarte las puertas a crecimientos personales y espirituales.

Leo

En el tema profesional y sobre todo de negocios todo va viento en popa; si actualmente estás al frente de algún negocio, toma en cuenta que todo el esfuerzo realizado en el pasado trae para ti frutos que te ayudarán a estar más relajado en el tema del dinero. Es por ello que el día de hoy puedes disfrutar de un tiempo libre en donde no deberás dejar de lado a las personas que te han apoyado, especialmente si se trata de tu familia; sólo recuerda en medir tus gastos, ya que podría ser algo de lo que te arrepientas.

Virgo

Para ti querido Virgo, este puede traducirse como uno de los mejores momentos de tu vida ya que has podido demostrarte a ti mismo que cuentas con el don de poder sobreponerte de cualquier obstáculo que se te atraviese, además de qué gozas de una buena salud y sobretodo buenos recursos. Recuerda que para que todo lo bueno fluya no debes estancarte y por ello no des nada por hecho sigue trabajando en alcanzar tus metas.

Libra

Posiblemente durante el fin de semana recibas comentarios halagadores que te ayudarán a subir tu autoestima; sin embargo, toma en cuenta que no sólo eso se va a incrementar sino que además tu aura será positiva al grado de que podrás atraer a tu verdadero amor ,la oportunidad de trabajo que tanto estabas esperando, o incluso mejores recursos monetarios. Sólo recuerda mantener los pies sobre la tierra para evitar caer en la soberbia.

Escorpio

Es posible que hoy encuentres revelaciones que te ayuden a seguir tus metas, ya sea que encuentres al que se convertirá en tu nuevo hogar o incluso tengas la revelación de qué es lo que debes hacer para alcanzar metas profesionales recuerda que las oportunidades no llegan por sí solas y para ello tenemos que movernos. Puedes salir a tomar una caminata o incluso ampliar tu círculo de amigos, esto te ayudará a tener una mejor perspectiva de todo.

Sagitario

Desde hace algunos días has sentido una calma en el ámbito laboral y sobretodo personal que en ocasiones te tiene intranquilo ya que habías estado acostumbrándote al caos; recuerda que a veces el Universo tiene algunos destellos positivos que nos permiten darnos un respiro para poder ampliar nuestros horizontes. Utiliza este fin de semana para saber qué es lo que quieres y sobre todo si en el tema del amor estas a gusto en en el lugar y con la persona que tienes a tu lado.

Capricornio

Toda la semana estuviste enfocada en tu trabajo tus negocios que te olvidaste de pensar en ti mismo; este es el momento adecuado para que te desconectes y aproveches para sacar todos los pendientes que tienes para con tu persona; puedes disfrutar de un momento de relajación ya sea terminando algún libro, viendo alguna serie o incluso durmiendo. Sabes perfectamente que eso lo que más te hace falta. En el tema del amor y del dinero no te estreses todo llegará a su debido momento.

Acuario

Recuerda que aunque en este momento estés atravesando por momentos difíciles, ha habido destellos en donde el Universo te demuestra que no hay motivos para perder la sonrisa. Aprovecha este fin de semana para recuperar las energías y afrontar los obstáculos de los siguientes días con la mejor actitud. Más porque pronto viene para ti una propuesta de trabajo que te sugerimos no dejes pasar.

Piscis

Posiblemente en los siguientes días vengan para ti situaciones inesperadas que deberás afrontar con el mejor positivismo posible; se avecinan experiencias que te harán valorar y sobretodo disfrutar cada momento de tu vida. Si estás en busca del amor, abre bien los ojos pues pronto conocerás a una persona que te deje flechado no tengas miedo es algo bueno para ti. En temas de dinero no te preocupes las deudas poco a poco se irán resolviendo.

