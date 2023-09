Imelda Garza-Tuñón hace desgarradora confesión a 5 meses de la muerte de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Este sábado, 9 de septiembre, se cumplen 5 meses de la inesperada muerte de Julián Figuera, único hijo de Maribel Guardia. Como algunos recordarán, todo ocurrió el 9 de abril del presente año, cuando la esposa del joven cantante, Imelda Garza-Tuñón fue a despertar a su esposo; fue entonces que se percató de que ya no respiraba. Inicialmente, se manejó la hipótesis de que se había quitado la vida por el desgarrador mensaje que el famoso puso, en el que expresó que extrañaba a su padre, Joan Sebastian, que perdió la vida 8 años atrás.

A 5 meses de este lamentable acontecimiento, Imelda recordó a su marido a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía en la que los dos estaban enseñando la lengua. Asimismo, la también cantante compartió un largo mensaje ne el que expresó cuánto extrañaba a la estrella de Mi camino es amarte, con quien vivió varios momentos divertidos y de los que llegó a hablar.

"Extraño tanto estas tonterías. Uno pensaría que con el pasar del tiempo se vuelve más fácil pero no es así. Cada broma que ya no puedo hacerle, casa serie que le encantaría y ya no podemos ver juntos, cada cosa que me gustaría contarle, cosas que nos preguntábamos, que ahora sé y no puedo decirle, logros en mi carrera que ya no le puedo compartir y saber que no podré volver a verlo, tocarlo o hablarle se siente horrible."