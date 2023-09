Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parecía indicar que este sería uno de los años más complicados para Martha Higareda, puesto desde hace unos meses se había mantenido en el ojo del huracán gracias a una entrevista que le brindó a Yordi Rosado, donde hizo varias revelaciones que hicieron que más de una persona levantara la ceja; éstas iban desde que comenzó a hablar a una edad muy temprana y rechazó una película con Robert Pattinson por hacer No Manches Frida, hasta que coqueteó con Ryan Gosling.

Como es bien sabido, hace un poco menos de 2 meses, Martha Higareda se volvió tendencia después de que los protagonistas de Barbie: La Película visitaron México, situación que los reporteros de TV Azteca aprovecharon para cuestionar a Ryan Gosling si conocía a la actriz de Las Juanas, a lo que el histrión de Diario de una pasión se mostró un tanto confundido y reveló que no era así, por lo que la histrionista se volvió tendencia en Twitter.

A casi 8 semanas de este acontecimiento, Martha vuelve a robarse el foco de atención, debido a que su novio, el estadounidense, Lewis Howes, le propuso matrimonio. El video del momento ya se encuentra en redes sociales como en Instagram. En él se puede ver que la histrionista y su novio se encuentran en el escenario de un teatro, el cual está lleno de gente; es entonces, cuándo él se hinca para hacer la pregunta.

Fotografía de Martha Higareda con Lewis Hower

En el clip de apenas unos segundos se puede apreciar que Martha Higareda no logra contener las lágrimas y comienza a llorar, de la felicidad, al tiempo en el que asiente y dice que "sí". Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios irónicos narrando como si fueran la propia actriz, quien le cuenta a Yordi lo increíble de su pedida de mano: "Yordi, entonces estaba yo en el escenario, ya sabes, el teatro lleno total, y de repente... no me lo vas a creer", escribió un seguidor. Otros más aseguraron que Ryan Gosling sería el padrino de bodas de la famosa.

¿Quién es Lewis Howes, prometido de Martha Higareda?

Lewis es un afamado podcaster estadounidense y dueño de la empresa Greatness. De acuerdo con algunos informes, el creador de contenido auditivo tenía planeado convertirse en una estrella del futbol americano, pero esto no pudo ser así debido a una lesión que tenía en la muñeca; lo que lo llevó a entrevistar a personas exitosas para saber cuál fue su secreto para salir ser exitosos en la vida.

Lewis comenzó a grabar todas las entrevistas que hacía y luego las armó a manera de podcast, lo que lo ayudó a comenzar a consolidar su empresa y a escribir varios libros de superación personal. Tiempo después, Howes entabló una relación con la modelo Yanet García, con quien estuvo por 2 años, pero terminaron y, a los pocos meses, comenzaron a surgir rumores de que el empresario había iniciado una relación con Martha Higareda.

