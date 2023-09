Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy polémico político mexicano, Sergio Mayer, recientemente acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la cual dio una contundente respuesta al hecho de que aparentemente la famosa presentadora y querida cantante, Patricia Manterola, habría tenido un feo desprecio hacía él y por ello es que lo dejarían fuera de GB5, el nuevo nombre de la banda Garibaldi.

Como se sabe, el pasado lunes 4 de septiembre oficialmente se anunció que Manterola, Charly López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos llegarán a los 90s Pop Tour el próximo 20 de septiembre nuevamente como una agrupación, en la cual llamó la atención el hecho de que Mayer fue el único de los antiguos integrantes que no van a estar en este tan inesperado regreso, generando un gran revuelo.

Ante este hecho, el reconocido exintegrante de La Casa de los Famosos México se mostró sumamente decepcionado, señalando que: "Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron pero nada más. Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida, pleito no hay", señalando que: "No importa lo que digan, son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien".

Pero tal parece que mientras que para Sergio todos son hermanos y no hay problemas, para Manterola sería al revés por completo, debido a que en la página de X, anteriormente conocido como Twitter, especializado en espectáculos señaló que: "Se filtra que Paty Manterola puso como condición que Sergio Mayer, no estuviera en el reencuentro de Garibaldi para que ella aceptara", dejando a más de uno en shock.

Y por ese motivo, reporteros de Venga la Alegría al toparse con Sergio en el reconocido evento de los 300 Más Influyentes, le cuestionaron sobre este tema de Manterola, por lo visiblemente molesto dijo que no había problema de ninguna índole y no entendía el porque se está diciendo que lo habrían sacado la mencionada información, afirmando contundentemente que para él no es válida para nada.

Finalmente, el reconocido esposo de Issabela Camil agregó que todos estaban inventando la situación y de una manera muy errada, afirmando que: "No hay nada que sea tan fuerte como para que... Yo la veo y la saludo, son mis compañeros, los veo y los saludo yo no tengo ningún problema, no hay eso de lo que están queriendo plantear, yo no tengo ningún problema".

Fuente: Tribuna del Yaqui