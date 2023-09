"Soy la del momento": Wendy Guevara estrena el VIDEO de la canción 'Resulta y Reslata'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras fue parte de las concursantes del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos, la Influencer Wendy Guevara se ganó todavía más cerca cariño del público debido a que, como una forma de pasar el tiempo durante el encierro, tuvo su propio programa el cual denominó Resulta y Resalta. Esta sección se encargaba de generar polémica entre el resto de los concursantes a quienes utilizaba como panelistas; poco a poco, se convirtió en una sección que llevó a los fanáticos al de este proyecto a no perderse la conducción de la rubia; sin embargo, hoy ya es una canción que cuenta con su propio video musical.

Durante la noche del viernes 8 de septiembre, a través de las redes sociales, la integrantes del grupo conocido como 'Las Perdidas', informó a todos sus seguidores que faltaban pocos minutos para que de manera oficial se estrenará el video de su nueva canción titulada Resulta y Resalta en su su canal oficial en YouTube. El tema basta remarcar, contiene sus frases más populares y claro, también hace referencia a todo lo que la Influencer vivió en este reality show que le abrió las puertas todavía más al medio del espectáculo y que incluso la llevó a ganarse un premio de cuatro millones de pesos.

Por si fuera poco, no podía faltar el micrófono que la famosa utilizaba durante la transmisión de su programa al interior de La Casa de los Famosos, mismo que fue patrocinado por la marca Sedal. Con poco más de dos minutos de duración, esta canción no solo busca colocarse como una de las favoritas del público, sino también de los centros nocturnos ya que de acuerdo con lo expuesto por la influencer, lo creó no solamente con mucho cariño sino también con toda la actitud para convertirlo así en uno de los más populares del último semestre del 2023.

Está muy padre, a mi me gusto mucho. Si no les gusta ni modo", dijo la famosa.

El video del tema Resulta y Resalta comienza con la rubia colocada en un espacio simulando tener todas las cámaras encima como sucedía con el reality show de Televisa, La Casa de los Famosos. Cabe decir que ella se encuentra dentro de una televisión de la cual ‘sale’ al mundo exterior para contagiar a su público no sólo de este ritmo, sino también del carisma que la llevó también a tener su rostro en las pantallas de Time Square en Nueva York, gracias a que su grupo de fanáticos demostraban apoyarla incluso fuera del territorio nacional.

Luces, cámara, acción y los tacones suenan. Muchas mamonas que me envidian cuando Wendy llega", arranca el tema.

La letra de este nuevo tema musical hace énfasis en que en la actualidad, Wendy Guevara está en boca de todos luego de haber ganado el reality show e incluso, que ella a cualquier lugar al que va se vuelve viral; sin embargo, también hace énfasis en que en el principio fue una de las personas pisoteadas por la audiencia pero ahora "cuando paso me miran y no me soportan". Gran parte de la vida de Wendy Guevara actualmente es del dominio público ya que ella abiertamente ha expresado cada una de las vivencias que la han vuelto la persona que actualmente es.

Resulta y resalta que yo tengo todo lo que a ti te hace falta", dice el tema.

El video musical de este nuevo tema musical se estrenó al filo de las 00:00 horas de este sábado 9 de septiembre y hasta este momento cuenta con una total de 234 mil vistas además de 36 mil 'likes' y miles de comentarios de los fanáticos de la pérdida que celebran que poco a poco se siga abriendo las puertas del éxito e incluso se encuentran aquellos donde le piden visitar sus ciudades especialmente en Estados Unidos donde le recuerdan es un fenómeno gracias al reality show. El tema se sabe, es autoridad de Luis Carmen Guevara Venegas, o sea Wendy Guevara, en coordinación con Joel Damian Echeverría Santana.

