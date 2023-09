Televisa estaría controlando a Nicola Porcella para no dar entrevistas a otros medios

Ciudad de México.- Televisa tuvo un gran acierto al incorporar en su barra de programación La Casa de los Famosos México, reality en el que triunfó Nicola Porcella gracias a su divertida personalidad y galanura con la que se ganó el título del 'Novio de México', así que a pesar de que no se llevó el premio de 4 millones de pesos, sí se embolsó una gran cantidad de fanáticos que ahora le siguen los pasos.

El peruano ha querido aprovechar la popularidad que alcanzó y ha cerrado varios proyectos, por lo aunque todo parece indicar que la televisora lo quiere controlar para que sólo atienda a ciertos medios de comunicación, lo cual ya causó indignación entre algunos reporteros que han hecho guardia con tal de tener algunas declaraciones.

Resulta que en una de sus recientes visitas a la televisora de San Ángel, alguien al parecer de Imagen TV le pidió una entrevista en cuanto saliera de sus compromisos, a lo que su respuesta fue positiva, pero de última hora no se pudo concretar debido a que dijo haber recibido órdenes de no hablar con nadie y quedó mal con ellos, lo cual lo dejó muy avergonzado que ofreció disculpas públicas desde sus redes sociales.

A ver si le hacen llegar el mensaje, no sé qué televisora era y qué programa, pero me pidieron una entrevista saliendo y recibí la orden justo antes de entrar que no podía darle entrevistas a nadie, si no yo feliz de la vida", contó en sus historias de Instagram.