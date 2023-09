Tras recibir una ola de críticas, Yuridia pide que respeten las maternidades ajenas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue en julio de 2023 cuando la cantante Yuridia se convirtió en madre por segunda ocasión y le dio la bienvenida a Benicio, fruto de su relación de más de una década con Matías Arana, razón por la que se encuentran de cabeza debido a toda la felicidad que les ha traído el pequeñito y la exacadémica confiesa que este vez está disfrutando más de su maternidad que cuando tuvo a su hijo Phoenix Guerrero Gaxiola.

No obstante, ha decidido ser hermética con esta faceta de su vida en redes sociales debido a que se ha dado cuenta que hay muchas personas que juzgan, así como que tienen malas intenciones, razón por la dejó en claro que no piensa compartir mucho de su bebé, pues apenas la tundieron por subir un video cantándole un corrido tumbado y la tundieron, así que hizo un llamado a no meterse con las maternidades ajenas.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la famosa explicó los motivos por los que prefiere reservarse algunas cosas de su hijo: "El Internet está bien loco y se vuelve un debate lo que hago o no hago. No estoy hablando solo de mí, las mamás en general son súper criticadas por cómo deciden criar a sus hijos", comentó la intérprete de Ya te olvidé y Qué agonía.

Yuridia detalló que el polémico video en el que le canta un corrido de Natanael Cano no sólo generó polémica por el tema, también porque hubo quienes se enfocaron en que le estaba dando biberón por lo que la criticaron por no darle pecho, algo que le parece absurdo: "Había un comentario que decía la OMS recomienda que le des leche materna, porque si no le va a pasar algo y el mundo va explotar", dramatizó la famosa.

Créditos: Instagram @yuridia

Por lo anterior la cantante se cuestionó si todo está bien en la vida de esas personas que se dan el tiempo de juzgar lo que hacen los demás, muchas veces por cuestiones absurdas y destacó que todos son libres de tener su punto de vista, pero cree que no deben meterse con el labor de las madres, pues lo que hacen siempre es con la mejor intención para sus hijos.

Hay que ser más respetuosos con las maternidades ajenas. Yo no voy a subir tantas cosas de mi vida como mamá, porque es una decisión de mucho antes de embarazarme, porque sé que el Internet está loco, pueden hacer lo que quieran y opinar, pero hay un p…tero de razones por la cual las mamás hacen lo que hacen y quedan como ridículos", comentó.

Cabe mencionar que la artista ha sido muy criticada desde que saltó a la fama, desde su apariencia física, la forma en que ha llevado su carrera artística y ahora no piensa permitir que se metan con sus decisiones maternales, así que poco es lo que comparte, pero a veces le gana tanto la emoción con no puede evitar subir fotografías de ella y esposo con el pequeño.

Fuente: Tribuna