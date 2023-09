Tunden en redes sociales a la familia de Wendy Guevara por presunto fraude

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara se encuentra en medio de la polémica, pues mientras triunfa con su reciente lanzamiento musical de Resulta y Resalta, las redes sociales se han volcado contra su familia por presunto fraude, debido a que cerraron la tienda en línea de productos con su imagen y muchos han expuesto que nunca recibieron su pedido ni el reembolso que adquirieron en los últimos meses.

Tras la participación de la líder de 'Las Perdidas' en La Casa de los Famosos México, decidieron explotar su imagen con productos exclusivos con su rostro y frases icónicas, esto con la intención de que sus fans tuvieran algo de ella y le mostraran su apoyo, además de que aseguraron que parte de las ganancias serían donadas para chicas trans.

Debido a lo antes expuesto, algunas personas comenzaron a realizar denuncias en redes sociales que se quedaron con su dinero y el producto nunca llegó, así lo dio a conocer el periodista de espectáculos Alejandro Zuñiga desde su programa de YouTube y destacó que posiblemente la falta de experiencia en los negocios fue lo que los llevó a no cumplir con la alta demanda de los productos.

Ellos hicieron la tienda oficial…Terminaron quedando mal, en nuestro grupo de Facebook ya hay varias denuncias, varias personas que han publicado que no les ha llegado la mercancía, y ha pasado mes, mes y medio", anunció Zuñiga.

ESPECIAL

Además, remató lanzando un fuerte comentario: "Ya cerraron la tienda, o sea, a todas esas personas les tengo una noticia, todas esas personas que están esperando su playera, no la van a recibir, no la van a recibir porque la familia de Wendy Guevara ya cerró la tienda y no respondió a todas esas personas que quedaron pendiente, pues pa’ mí, eso aquí y en China, se llama fraude y robo", sentenció el periodista.

Ahora se espera que sea Wendy Guevara la que tenga que dar la cara ante este nuevo escándalo, pero hasta la redacción de esta nota no ha comentado nada al respecto, pero la gente espera que les cumplan con la venta, o bien, que les entreguen su dinero ya que han pasado muchas semanas de la fecha en que les habían prometido sus entregas.

Cabe mencionar que la infuencer presumió que con su premio de 4 millones de pesos pagaría algunas de sus deudas, así como que le daría una parte a sus padres para que emprendieran un negocio que les ayude con sus ingresos, aunque ahora seguramente también tendrá que hacerse cargo de los rembolsos que quedaron pendientes.

Fuente: Tribuna