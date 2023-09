Wendy Guevara saca las uñas para defender a Marlon Colmenarez: "No me quita el dinero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su participación en el programa de Televisa, La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara aumentó su popularidad gracias a que pudo transmitir su verdadera personalidad y el divertido contenido que regaló, así que sumó miles de seguidores que ahora le siguen los pasos, aunque eso no la ha tenido exenta de las críticas.

Desde las grabaciones, la líder del clan de 'Las Perdidas' destacó la gran amistad que tiene Marlon Colmenarez, a quien le pidió en varias ocasiones alguna muestra de cariño, algo a lo que el venezolano se negó poniendo un sinfín de pretextos hasta que la producción lo invitó a formar parte de una dinámica, lo que le costó que lo acusaran de ser un colgado de la fama y aprovechado.

Algunos de los seguidores de la ganadora del 'Team Infierno' tenían la esperanza de que se decepcionara de su actitud y que se alejara de él, pero contrario a eso se mostraron más unidos que nunca y se generó una bola de hate entre la que muchos destacaban sentirse decepcionados de haberla ayudado a ganar, argumentando que todo el dinero del premio se lo gastaría en él.

Fue tal el alboroto que Wendy saltó a defenderlo y dejó en claro que no iba a hacer caso a ningún capricho, por lo que invitó a quienes así lo quisieran a que dejaran de seguirla, dado que en sus planes no está alejarse él y lo ha cumplido ya que recientemente se fueron de vacaciones a Cancún y no paran de presumir lo bien que la pasan juntos.

Fue en la conferencia de prensa de su tema Resulta y Resalta, donde le cuestionaron acerca de estos ataques y la influencer destacó que le parece que se volvió como una cuestión de moda, dado que algunos únicamente lo hacían por sumarse, lo cual no le parece justo ya que como cualquier persona eso le afectó a su amigo: "Es un humano que siente y que quiere y que llora como todos nosotros, la gente ha dicho mucho entre chismes y diretes".

De igual forma, destacó que con ella siempre se ha portado bien y reitero que entre ellos no hay más que una autentica amistad: "Se la clase de persona que es, la clase de humano que es y con él me la paso feliz, lo amo mucho como amigo y siempre voy a estar con él", comentó la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Finalmente, Wendy Guevara indicó que no piensa presentar a sus parejas ya que sabe que de inmediato irían a atacarlo: "Al hombre que me como nunca lo voy a pasar en mis redes sociales, porque siempre los atacan como a mis amigos", dijo la famosa y recordó a sus detractores que nunca es bueno juzgar sin conocer.

