Adiós TV Azteca: Anette Cuburu, Laura G y más famosos que renunciaron a 'VLA' este 2023

Ciudad de México.- Desde antes que comenzara el 2023, el elenco de Venga la Alegría sufrió varias bajas como la de Cynthia Rodríguez y William Valdés, sin embargo, este año fue crítico para el programa ya que cinco pilares de la emisión anunciaron su salida de forma inesperada. Aunque por meses se manejó la versión de que sería 'El Capi' Pérez quien abandonaría el matutino de TV Azteca, en realidad fueron otros famosos quienes se despidieron del público.

Anette Cuburu

A finales del mes de mayo de 2023, la conductora mexicana Anette Cuburu dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans al anunciar que había tomado la decisión de dejar el matutino del Ajusco, sin tener una despedida al aire. 'La Güera' explicó que su salida se debía a que necesitaba más tiempo libre para disfrutar de sus tres hijos y vida personal, sin embargo, meses más tarde se integró a Telemundo como parte del elenco de Hoy Día, donde se reencontró con sus exjefes Dio Lluberes y Sandra Smester.

Roger González

Otra baja sensible que sufrió Venga la Alegría este año fue la de Roger González, quien tenía casi 4 años formando parte del proyecto, donde era uno de los favoritos del público. El regiomontano tampoco tuvo una despedida al aire y alegó que su renuncia al programa se debía a que quería seguir luchando por metas personales. Al igual que Anette Cuburu, Roger también llegó a Telemundo pero él solo haciendo participaciones especiales en diversos programas.

Horacio Villalobos

Siguiendo con las despedidas en el Canal Azteca Uno, Horacio Villalobos también dijo adiós a los televidentes durante este 2023, siendo una de las despedidas que más resintió el público. Y es que 'Horacitu' era uno de los conductores favoritos de VLA. El también actor y locutor explicó que decidió abandonar el 'barco' porque su sueño era seguir creciendo en el séptimo arte: "Me han invitado a hacer varios castings para películas y bueno pues no he podido hacerlos, así que. quiero seguir creciendo y por esa razón me voy".

Laura G

Mientras que en el mes de julio, Laura G sorprendió a la televisora del Ajusco anunciando que había decidido poner fin a su participación en VLA, en medio de rumores que apuntaban a que los ejecutivos pensaban despedirla porque el público seguía sin aceptarla. La regiomontana abandonó el programa ahogada en llanto y acompañada de sus hijos, quienes fueron el motivo de su renuncia. Y es que Laura aseguró que dejaba el elenco para dedicarles más tiempo de calidad a ellos y para echar a andar proyectos personales.

Ismael Zhu 'El Chino'

Otro conductor que también abandonó VLA este 2023 fue el querido cocinero Ismael Zhu 'El Chino', quien también tenía años formando parte del elenco. Al contrario de sus excompañeros, el conductor no abandonó TV Azteca y solamente pasó a formar parte del elenco de Venga la Alegría: Fin de Semana que solo se transmite sábados y domingos.

