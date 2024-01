Descansen en paz: Matthew Perry y las celebridades de Hollywood que fallecieron en el 2023

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Lamentablemente en este 2023 los mensajes que terminan con la frase "descanse en paz" fueron habituales, debido a que lo largo del año hubo varios decesos de celebridades de Hollywood y otros artistas extranjeros, como el impactante caso del reconocido actor de Friends y cómico productor, Matthew Perry, y aquí te presentamos una pequeña lista de aquellos fallecidos que conmocionaron.

Aunque la lista es extensa, solo algunos nombres sobresaltaron y conmocionaron al mundo entero por el gran impacto que estas celebridades dejaron por su paso en la vida pública, tales como Tom Wilkinson, quién fue dos veces nominados al premio Oscar por sus increíbles actuaciones, otro fue Andre Braugher, Brooklyn Nine-Nine, por una breve enfermedad el 11 de diciembre y poco después Ryan O'neal, nominado al Oscar por Love Story.

Lisa Marie Presley

La reconocida hija de Elvis Presley, que aún estaba recuperándose de la muerte de su hijo Benjamin Keough en el 2020, el 12 de enero del 2023 perdió la vida con tan solo 54 años de edad y de manera abrupta, debido a un paro cardiaco fulminante, interrumpiendo así los grandes planes que tenía preparado para dicho año, motivada a salir adelante de la lamentable pérdida que la había mantenido deprimida.

Lisa Marie Presley. Internet

Lisa Loring

Lisa tuvo una carrera excepcional, pero siempre fue recordada como la primera mujer en personificar a la enigmática 'Merlina Addams' de Los Locos Addams, siendo tan solo una niña pequeña, pero lamentablemente a los 65 años de edad perdió la vida a causa de unas complicaciones de un derrame cerebral la mañana del 28 de enero, dejando completamente en shock al mundo del espectáculo con esta partida.

Lisa Loring. Internet

Andy Rourke

El rock vivió su primera tragedia la tarde del pasado 19 de mayo, debido a que se confirmó que desgraciadamente el fundador y guitarrista de la extinta banda de este género musical, The Smiths, falleció con tan solo 59 años de edad después de haber estado en una fuerte lucha contra el cáncer, la cual perdió y vistió de luto a los sobrevivientes de la banda, sus millones de fans y a sus familiares y amigos cercanos.

Andy Rourke. Internet

Tina Turner

Tras perder a Andy, unos días después los seguidores de este genero volvieron a sacudirse con la muerte de la conocida 'Reina del Rock', pues fue el 24 de mayo que se anunció que a los 83 años de edad Tina había perdido la vida, y aunque nunca se dijo el motivo exacto de las causas, en un comunicado, declararon que la cantante falleció en paz tras una larga enfermedad en su casa en Suiza.

Tina Turner. Internet

Tony Bennett

Sin duda alguna, una muerte que causó una profunda tristeza y que congregó a millones en las redes sociales para mandar sus mejores deseos a la familia y recordando el excepcional artista que todos conocieron, fue la de la leyenda musical Tony Bennet, creador de temas como I Left My Heart In San Francisco. Su deceso ocurrió con 96 años de edad el 21 de julio tras una larga batalla en contra del Alzheimer.

Tony Bennett. Internet

Sinead O´Connor

Fue el 26 de julio que el mundo de la música alzó una vela y deseo el eterno descanso en paz de la reconocida cantante de origen irlandés, la cual fue encontrada inconsciente en su hogar en la ciudad de Londres, desgraciadamente las causas de la muerte de la intérprete de Drink Before the War no han sido reveladas, pero la Policía afirmó que no había nada sospechoso, por lo que se cree que podría haber sido de una enfermedad desconocida.

Sinead O´Connor

Matthew Perry

Una de las últimas muertes comunicadas y que aún hoy en día siguen cerniendo el luto en Hollywood es el deceso del querido actor que personificó a 'Chandler Bing' por 10 años en la serie de Friends, el pasado sábado 28 de octubre con solo 54 años de edad. Su deceso estuvo llena de especulaciones sobre que habría recaído en las drogas y tuvo sobredosis al ser encontrado sin vida y ahogado en el jacuzzi de su edificio, tras lo que se informó que fue a causa de los efectos de la ketamina.

Matthew Perry. Internet

