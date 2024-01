Entre lágrimas, conductor de 'Hoy' salió del clóset y confirmó que perdió trabajo por ser gay

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna este 2023 estuvo lleno de momentos que marcaron positiva o negativamente al mundo del espectáculo, pues se registraron decenas de escándalos y controversias entre los famosos. Uno de los momentos más emotivos que se registró en la televisión mexicana, específicamente en Televisa, fue cuando un querido conductor del programa Hoy decidió sincerarse con su público y admitir que era gay.

¿Qué famoso salió del clóset este 2023? Se trata de Fer Sagreeb, quien ha formado parte de Hoy como reportero y conduciendo la sección fitness, así como del equipo de TUDN como reportero desde hace años. Además, Fer fue competidor del exitoso reality Reto 4 Elementos en el 2018 y hasta incursionó en la actuación apareciendo en las exitosas telenovelas Amor de barrio y Mi corazón es tuyo.

Durante este año, Sagreeb recibió la invitación de estar en la primera temporada de El Hotel VIP y a media competencia, hizo una inesperada confesión. Empujado por su compañero Jawy, quien le dijo que tenía que mostrarse tal cual era, el joven reveló sus verdaderas preferencias: "En mi caso estoy rodeado de una familia, donde todo mundo sabe y me apoya... simplemente salir al mundo y decir soy... gay", compartió muy consternado y entre lágrimas.

El momento quedó captado por las cámaras de la televisora de San Ángel, volviéndose viral en minutos. Otros concursantes como Tefi Valenzuela, Ligia Uriarte y Silverio Rocchi de inmediato mostraron su apoyo a Fer, pues era evidente que no se sentía cómodo haciendo esta confesión ante una audiencia tan amplia. Semanas después del escándalo, el conductor decidió platicar sobre porqué nunca había revelado sus preferencias públicamente.

En una entrevista con diversos reporteros desde el Aeropuerto de la CDMX, el presentador de 34 años compartió que hace años sí se quedó sin empleo cuando sus jefes supieron de sus preferencias: "No me avergonzaba, porque mi familia y amigos lo saben, pero cuando empecé mi carrera, perdí trabajos cuando la gente se enteraba que era gay, quedé traumado". Asimismo, Fer Sagreeb señaló que él no le guardaba ningún rencor a Jawy por haberlo expuesto ante las cámaras.

Ya lo comenté con él, creo que lo crucificaron muchísimo, no era la forma, pero hoy por hoy se lo agradezco... cada quien tiene su momento, su forma de hacerlo".

Fer Sagreeb, conductor de 'Hoy'

Fuente: Tribuna