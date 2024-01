Estos son los videojuegos más increíbles que dejó 2023 y los que vienen para 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- 2023 llegó a su fin y sin duda fue un año que cumplió con creces en cuanto a videojuegos que no decepcionaron. En él pudimos disfrutar de excelentes títulos de todos los géneros, desde rol, peleas, aventura, estrategia, hasta plataformas. Es por ello que vale la pena hacer un recuento de los mejores juegos de 2023 y los que se vienen para 2024.

Baldurs Gate 3

Baldur's Gate 3 es un videojuego de rol desarrollado por Larian Studios. Se basa en el universo de Dungeons & Dragons y es la secuela espiritual de la serie Baldur's Gate, que ha sido aclamada por su rica narrativa y su sistema de juego de rol profundo y complejo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lleva a los jugadores a una epopeya donde la Princesa Zelda desaparece, sumiendo el reino en caos. Link, guiado por lágrimas mágicas, se embarca en un viaje para desentrañar un oscuro misterio, enfrentándose a peligros, resolviendo enigmas y haciendo uso de sus nuevos poderes.

Alan Wake 2

Esta segunda entrega sumerge a los jugadores en un thriller psicológico, donde el escritor Alan Wake se enfrenta a una nueva oscuridad sobrenatural. En un pueblo olvidado, la realidad se entrelaza con la ficción, revelando secretos oscuros mientras Alan busca respuestas a través de giros intensos y desafiantes enfrentamientos con criaturas de pesadilla.

Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI es un épico juego de rol que se desarrolla en un mundo de magia y conflicto entre reinos. La historia sigue a Clive, el príncipe desterrado, mientras lucha contra fuerzas oscuras y descubre su conexión con un feroz Fénix. Con gráficos deslumbrantes y un cautivador universo, es una experiencia inolvidable.

Sea of Stars

Se trata de un RPG que evoca la nostalgia de los juegos clásicos. Desarrollado por Sabotage Studio, Sea of Stars transporta a los jugadores a un mundo mágico donde dos niños, los Héroes de la Luz, deben unirse para evitar un eclipse malévolo. Con un encantador apartado visual y mecánicas de estrategia, es una experiencia rica y conmovedora.

Super Mario Bros. Wonder

Mario y sus amigos fueron invitados a visitar el colorido Reino Flor (que queda muy cerca del Reino Champiñón). Desgraciadamente, Bowser se ha transformado en un castillo volador y está causando caos en este pacífico territorio. Ahora nuestros héroes deberán salvar el día (y al Reino Flor) en esta maravillosa nueva aventura de plataformas.

Marvel's SpiderMan 2

Marvel's Spider-Man 2 lleva la aclamada franquicia de superhéroes a nuevas alturas. Con gráficos impresionantes, esta secuela sigue la historia de Peter Parker y de Miles Morales, mientras enfrentan desafíos épicos y nuevos villanos. La jugabilidad mejorada y el emocionante universo de dan una experiencia llena de acción.

Resident Evil 4 Remake

Este remake reinventa el clásico survival horror Resident Evil 4. Sumérgete en la inquietante aldea europea mientras Leon S. Kennedy enfrenta hordas de infectados y enfrenta a Los Iluminados. Con gráficos renovados, mecánicas mejoradas y una atmósfera intensa, esta versión revitalizada ofrece terror, acción y emoción.

Otros destacados:

Pikmin 4

Hogwarts Legacy

Starfield

Hi-Fi Rush

Diablo IV

Avatar: Frontiers of Pandora

Street Fighter 6

Los que llegan en 2024

Like a Dragon: Infinite Wealth

Like a Dragon: Infinite Wealth es un profundo juego de rol desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio y publicado por Sega. Es la novena entrada principal de la serie Like a Dragon y una secuela directa de Yakuza: Like a Dragon (2020) y el título derivado Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (2023).

Black Myth: Wukong

El esperado Black Myth: Wukong es un juego de acción y aventuras basado en una antigua leyenda china. Se centra en el Rey Mono, Sun Wukong, con impresionantes gráficos y mecánicas de combate dinámicas. Explora un vasto mundo lleno de mitología china, enfréntate a criaturas místicas y descubre los secretos de este épico viaje.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth es la nueva historia dentro del proyecto del remake de Final Fantasy VII, una reimaginación del icónico juego original convertido por sus propios creadores en tres títulos independientes. En esta entrega, los jugadores podrán disfrutar de varios elementos nuevos mientras la historia se desarrolla hasta culminar en un viaje a la capital olvidada.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong lleva a los jugadores a un nuevo reino, siguiendo a Hornet, la princesa guerrera, en una búsqueda. Enfrenta desafíos mortales, descubre secretos y enfréntate a criaturas de todo tipo en un mundo de insectos. Con una atmósfera tétrica y jugabilidad desafiante, es ya uno de los juegos más anticipados de 2024.

Senua's Saga: Hellblade II

Senua's Saga: Hellblade II se desarrolla en una nueva y aterradora odisea psicológica. Ambientado en un mundo oscuro y sobrenatural, sigue a Senua mientras enfrenta demonios internos y externos. Con gráficos de última generación y una narrativa envolvente, el juego promete una experiencia única e inmersiva.

Otros destacados:

Tekken 8

Princess Peach: Showtime!

Dragon's Dogma 2

Skull and Bones

Little Nightmares III

Fuente: Tribuna