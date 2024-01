¿Qué va a pasar con Héctor Parra? Esto es todo lo que ha trascendido en el caso del actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 2023 el caso de Héctor Parra dio un giro importante y poco favorable, pues después de más de dos años de estar bajo prisión preventiva, el juez lo declaró culpable por el delito de corrupción de menores y por ello ahora se encuentra pagando una pena de 10 años y 6 meses, además del pago de la reparación del daño, pero no piensa quedarse de brazos cruzados, así que busca agotar todos los recursos con tal de limpiar su nombre.

Fue el 16 de junio de 2021 cuando el actor fue detenido en su domicilio, ubicado en la colonia General Anaya de la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Norte, luego de que se hiciera valida la denuncia que interpuso en su contra su hija Alexa Hoffman, quien lo señaló de abusarla sexualmente mientras era menor de edad.

La noticia causó escándalo, pues antes de presentarse ante la Fiscalía General de Justicia, la joven junto a su madre dieron la exclusiva a TV Notas y se presentaron a algunos programas de espectáculos, por lo que surgieron muchas dudas e incluso se llegó a comentar que Ginny Hoffman podría haber manipulado a su hija para dar tales declaraciones como un 'acto de venganza', pues su divorcio con Parra no fue en los mejores términos.

El caso desde que arrancó estuvo lleno de irregularidades, pues la defensa del famoso indicó que no había sido notificado de la orden de aprehensión y fue hasta un par de días después que su familia se enteró que lo tenían en prisión, razón por la que Daniela Parra señala a Sergio Mayer de haber hecho uso de influencias para que esto ocurriera de ese modo, pues el exdiputado fue quien dio acompañamiento a la víctima.

Tras ocho meses de trabajar en la defensa del actor, el abogado José Luis Guerrero abandonó el caso ya que dijo estar asumiendo los gastos del proceso ya que su trabajo no era pro bono, por lo que ya no podía continuar apoyándolos, además de que había tenido diferencias con la primogénita de Parra por la forma en que estaba manejando la situación

No obstante, Alexa también cambió de abogado, pues a principios de 2023 renunció el licenciado Alonso Beceiro, quien dejó en shock a los medios al revelar que prefería hacerse de lado ya que encontró varias anomalías y manipulación en los peritajes de parte de las Hoffman, por lo que no estuvo dispuesto a utilizar "otro tipo de medios" para acreditar algo que él consideraba, no era del todo cierto. Además de todo, dijo que jamás le pagaron.

Los rumores de que todo podría ser un acto armado para dañar a Parra crecieron luego de las declaraciones del abogado Beceiro, además de que la prima de Alexa, Daff Hoffman lanzó varios comentarios en los que dijo ser testigo de las manipulaciones que hay dentro de su familia, por lo que dijo querer hablar con su prima para ayudarla en caso de que estuviera siendo obligada a hacerlo.

No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarle callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo", escribió Daff.

Sin embargo, previo a la resolución, el productor Felipe Nájera comenzó a anunciar el documental Los 2 Juicios de Alexa, mismo con el que desean transmitir la historia de la joven y mostrar pruebas, además de motivar a otras víctimas a no guardar silencio, pero esto no fue tomado a bien ya que para muchos fue una manera de tratar de influenciar a los jueces.

Fue en mayo de 2023 cuando terminó el juicio y Héctor Parra fue declarado culpable por corrupción de menores, pero confiado en su inocencia decidió abrir el recurso de apelación y tras meses de espera, el pasado 5 de octubre tuvo su audiencia y los magistrados se declararon impedidos para dar resolución, pero ya fue asignada una nueva sala, por lo que a principios de 2024 se hará válido este recurso, el cual de salir a su favor podría ayudarlo a reducir su sentencia, aunque buscan exonerarlo, pero es un hecho que todavía le falta un largo camino que recorrer al actor.

