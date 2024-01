¿Adiós a Viña del Mar 2024? Cancelan a Peso Pluma en Chile por presuntos nexos con el narco

Comparta este artículo

Viña del Mar, Chile.- Nadie puede negar que hoy por hoy, Peso Pluma, es uno de los cantantes más influyentes que México a exportado al extranjero, al grado en el que el intérprete de éxitos como Ella Baila Sola, ha sido visto en programas de gran renombre en Estados Unidos, como es el caso del Show de Jimmy Fallon; sin embargo, toda esta fama también le ha traído algunos inconvenientes al famoso, quien en más de una ocasión ha sido criticado por promover la narcocultura, lo que podría cerrarle las puertas en recintos importantes.

Una muestra de ello es lo ocurrido recientemente en Chile, país en el que diversas personas, incluido el académico, Alberto Mayol, han pedido que se cancele la presentación del cantante en el concierto del Festival Internacional de Viña del Mar 2024, el cual está a 1 mes de distancia. Según lo dicho por el sociólogo, la presencia de Hassam Emilio (nombre real de Peso Pluma) resulta peligrosa, puesto sus melodías hacen alusión al narcotráfico.

“Frente a nuestras narices, nuestras autoridades que se empeñan en acabar con el narcotráfico, tendrán un lleno total en el público; unos, creyendo cualquier cosa que se diga y que esté de moda debe ser elogiada y aceptada (los ingenuos), y otros, probablemente con carteles alusivos que la televisión quizás censure, que ven en el escenario a su estrella favorita, al cantante que simboliza su propia cultura, su trabajo, su riesgo, sus pistolas, su sueño de grandeza, su dinero y las penas del crimen organizado.”

Piden que Peso Pluma cancele su concierto en Viña del Mar

Si bien, la columna de Alberto Mayo abrió el debate entre los chilenos, éste no fue le único en solicitar que se reconsidere la presencia de Peso Pluma en el mencionado festival, ya que, Francisco Vidal, titular de Televisión Nacional de Chile (TVN) también pidió a las autoridades y a Biobio que se evalúe la participación del cantante de QLONA en Viña del Mar: “En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueve las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común.”

Por su parte, el concejal de Viña del Mar, René Lues, lanzó una petición pública a la alcaldesa del mencionado municipio, Macarena Ripamonti Serrano, para que reflexione sobre el impacto que podría suponer la presencia de Peso Pluma en el concierto cultural: “La verdad es que su contenido me impactó (…) La música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga.”

Peso Pluma responde a las críticas por su música

En el pasado 2023, el intérprete fue entrevistado por el Escorpión Dorado, quien lo cuestionó sobre las constantes críticas que recibe por los temas tan delicados que abordan sus letras, a lo que el intérprete reconoció que si bien, es consciente de todo lo que se dice de él, prefiere tomar las cosas con humor: “Yo nada más me río, ya sabes, no es apta para oídos mam…”, detalló el cantante y novio de la rapera, Nicki Nicole.

Fuentes: Tribuna