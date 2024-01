"Andábamos drogados": Prometido de Paola Suárez reaparece en VIDEO y niega haberla agredido

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Hace algunos momentos se difundió la primera entrevista que ofreció José de Jesús Castro Gómez, quien ha sido señalado como el responsable de propinar tremenda golpiza a Paola Suárez, razón por la que ahora ella está a punto de perder un ojo y enfrentándose a otros problemas de salud. El sujeto se defendió de las acusaciones y aseguró que no golpeó a la influencer, sino que en realidad tuvieron una pelea mientras estaban "drogados".

Como se sabe, fue durante la tarde de este miércoles 10 de enero que comenzaron a surgir reportes de que la integrante de 'Las Perdidas' había sido hospitalizada de emergencia luego de que su novio presuntamente la golpeara a escasas horas de que le pidiera matrimonio. Y es que hay que recordar que la noche de ayer martes, José de Jesús sorprendió a Paola entregándole el anillo de compromiso durante una cena con amigos.

Lastimosamente, horas más tarde este mismo joven habría dado una brutal golpiza a la originaria de León, Guanajuato, enviándola al hospital muy delicada. Y aunque tanto 'Paolita' como sus amigas Evelyn Hernández y Wendy Guevara ya salieron a confirmar esta versión, ahora el exprometido de la influencer reapareció y negó todo. En una entrevista que ya se viralizó en las redes, el joven manifestó que no estaba huyendo porque él no hizo nada.

Todo lo que dicen en redes, que yo estoy prófugo, pues no es cierto, por eso vengo a dar la cara".

José de Jesús informó en el video que se estaba presentando ante las autoridades como "prevención" y para interponer una denuncia en contra de Suárez. El sujeto explicó también cómo sucedieron los hechos: "Pues los dos andábamos drogamos, cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé", dijo. Después de esto, la influencer se habría golpeado con una lámpara que estaba junto a su cama: "Ahí fue donde se pegó, se pegó en la cara".

Acto seguido, el presunto responsable también declaró que ella no lanzó a la influencer desde el segundo piso de su casa, como se manejó en redes sociales. "Dicen que yo la aventé del balcón, no es cierto, yo ya estaba afuera, el guardia vio cuando se aventó". Y dijo que para comprobar su inocencia, las pruebas están las cámaras de seguridad: "Tiene cámaras en su casa", dijo pero no supo decir a qué horas ocurrieron los hechos.

Finalmente, el exprometido de 'Paolita' confesó que se siente en peligro porque habría recibido supuestas amenazas de muerte: "Temo por mi seguridad y la de mi familia porque por sus amenazas, me mandan decir que me van a matar, que van a contratar gente para que me maten, ya me amenazó, me dijo que tiene el dinero suficiente para mandarme a matar", explicó.

Fuente: Tribuna y Twitter @lacomadritaof_