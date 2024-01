Casi muere: Tras caer en coma y bajar 20 kilos, exgalán de Televisa da dura noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de novelas, quien triunfó en Televisa durante años y que estuvo a punto de morir en 2020, reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría dando una fuerte noticia sobre su salud. Se trata del queridísimo Toño Mauri, quien compartió más detalles sobre su salud luego de que semanas atrás le detectaran una bacteria que lo ponía en riesgo.

Como se sabe, el también cantante estuvo a punto de perder la vida durante la pandemia debido a que su contagio de Covid-19 se le complicó con varios temas. Toño saltó a la fama por participar en melodramas de la televisora de San Ángel como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, pero luego permaneció retirado de las novelas durante varios años.

No obstante, en el año 2020 el nombre de Toño volvió a todos los medios de comunicación cuando se supo que había sido hospitalizado de urgencia por coronavirus, quedando en coma y luchando por su vida durante más de 7 meses; durante todo este tiempo, el histrión perdió más de 20 kilos y requirió un doble trasplante de pulmón para recuperar su salud, aunque aún no del todo, pues pasaron meses para que él volviera a hacer su vida normal.

Toño Mauri bajó 20 kilos tras su hospitalización

Lamentablemente, hace algunas semanas se reportó que el padre de la cantante Carla Mauri había regresado al hospital porque una bacteria lo había atacado. "A finales de año, cuando hice mis chequeos, descubrieron que yo tenía una bacteria que yo no sabía, la verdad es que no tenía síntomas ni nada", contó en su entrevista con VLA de este miércoles 10 de enero.

El también cantante relató que se pudo contagiar con la enfermedad a través de agua contaminada, pero señaló que estaba siendo atendido para combatirla pronto: "Es una bacteria que, por lo general, está en el agua contaminada, a lo mejor en los hielos cuando vas a un restaurante, y el agua de los hielos no está limpia". El histrión explicó que los médicos le colocaron un catéter que va directo al corazón, con el cual le administran antibióticos.

Me tuvieron que poner un catéter que va directo al corazón para que pueda llegar al antibiótico, me lo pone Carla, mi esposa, luego un antibiótico tomado y después unas nebulizaciones, que tengo que hacer dos veces al día".

Lamentablemente, Toño ha tenido efectos secundarios como mareo y dolor de cabeza, por lo que ya pidió que se lo retiren: "Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación también muy incómoda; sientes que que no estás agusto y me daba un poco de ansiedad por las noches". Pese a esta nueva complicación médica, Mauri no pierde la esperanza y se mantiene de buen ánimo: "En mi nueva vida he valorado más cosas que antes no me daba cuenta".

Fuente: Tribuna