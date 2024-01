Escándalo en Televisa: Exconductor de 'Hoy' exhibe terrible secreto de Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico expresentador del programa Hoy, Álex Kaffie, recientemente ha causado tremendo escándalo entre los millones de espectadores de Televisa y seguidores de la famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, debido a que recientemente a través de su canal de YouTube decidió contar toda la verdad que él sabía de ella, exhibiendo terribles secretos que llegaron a sus oídos.

Después de que la polémica presentadora, Anette Cuburu, se lanzara contra Legarreta, tachándola de ser de lo peor y afirmar que tiene un amorío de hace más de 25 años con alto mando de la empresa San Ángel, varias celebridades, como Alfredo Adame, han aprovechado para salir a hablar pestes de la conductora, exponiendo supuestos malos tratos a su persona y afirmando que es verdad que su poder nace de este supuesto romance.

Por esta razón es que el expresentador de Sale el Sol decidió emplear su canal de YouTube para contar todas las terribes cosas que supuestamente Andrea le hizo: "La razón de esa estricta relación, era el odio que le tenía; es que cómo no sentir odio a quien me dijieron le pidió al productor Reynaldo López, me cambiara de camerino para que yo ya no ocupara el que estaba justo al de ella; cómo no sentir odio por la mujer que me dijeron exigía que yo no entrara al comedor donde ella desayuna diariamente y que se encuentra adentro del foro de Hoy".

Pero eso no fue todo, pues afirmó que la actriz de Vaselina hasta supuestamente lo degradó económicamente: "Me dijeron que me quitaran algunos días en Hoy, para darle ese espacio a Martha Figueroa. Que ella imploraba que a mí me hospedara en hoteles de menor categoría que el de ella. Ese odio que en los años que estuve en Hoy de 2015 a 2017 mi tratado hacía ella era gélido y laboral y solo le sonriera mientras estábamos a cuadro".

Pero al final todo dio un inesperado giro, pues Kaffie reconoció que al hablar cara a cara con la exesposa de Erik Rubín por fin supo toda la verdad y esperaba que ahora fuera igual: "Le reproché los hechos ya mencionados, en tal conversación saltó el nombre y apellido de la persona que me había dicho, no había terminado nuestra conversación cuando Legarreta introdujo a esa persona en otra llamada, que yo escuché porque estuvo en altavoz, encaró a la persona y todo era mentira, todo lo que le achacaba era falso, qué tonto fui, me creí las mentiras".

Fuente: Tribuna del Yaqui