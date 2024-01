Filtran VIDEO de Andrea Legarreta al bailar con ejecutivo de Televisa tras drama con Anette

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la polémica presentadora de TV, Anette Cuburu, hiciera fuertes acusaciones y avivara un intenso drama con la querida actriz de melodramas y también conductora, Andrea Legarreta, a través de las redes sociales la han apoyado al filtrar un video en el que se puede ver a la actriz de Vaselina mientras que baila con el ejecutivo de Televisa con el que se le señala tiene amorío desde hace más de dos décadas.

Como se sabe, hace una semana comenzó esta serie de dimes y diretes entre las presentadoras, debido a que la exintegrante de Venga la Alegría en una entrevista afirmó que Legarreta tenía más de dos décadas siendo amante de un alto mando de la empresa San Ángel: "Una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera".

Aunque Cuburu no dio nombres de ese poderoso jefe de la mencionada televisora, en redes sociales afirmaron que este se trataba de Bernardo Gómez, el cual es co-presidente ejecutivo de Televisa desde hace varios años, y que supuestamente se encuentra casado con una mujer de nombre Luz María Casasús, misma con la que tendría más de 25 años de matrimonio y de la que no se sabe mucho al no ser una figura del mundo del espectáculo.

Ante este hecho, la presentadora del programa Hoy negó todo: "No soy una persona sucia, no soy una persona que le desea el mal a la gente, yo tengo lo que tengo por mi trabajo, entonces también de paso se llevan a otras personas y dañan a otras familias. Yo creo que hay que ser cuidadosos y conectar con la razón, con la buena vibra y no con la mala onda", y cuando se dudo de la paternidad de Erik Rubín cos hijas exclamó: "Eso es terrible, eso es una falta de respeto, o sea, primero que nada, ve a mis hijas, y antes me tengo que hacer la prueba de ADN yo que él".

Y ahora, en medio de esta guerra, la mañana de este miércoles 10 de enero, ha comenzado a viralizarse en X, anteriormente conocido como Twitter, un video en el que se ve a Legarreta bailando con este empresario junto al mensaje: "Lo bueno es que no hay pruebas 'Santa Andrea Legarreta'. Insisto desde el amor que @AndreaLegarreta es mustia y mier... y de doble moral".

Pero, el mencionado material que han presentado como supuesta prueba a la tan rumorada infidelidad al creador de temas como Happy, tiene varios años y se realizó ante las cámaras del programa Hoy como parte de una de sus celebraciones, en las que Andrea y el resto de los presentadores del matutino no solo conviven con este ejecutivo, sino con los productores que estaban al mando ese momento, por lo que no podría comprobar nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui