¡Hay boda! Paola Suárez de 'Las Perdidas' recibe el anillo de compromiso

Ciudad de México.- Paola Suárez fue sorprendida por su novio, quien aprovechó una reunión con sus amigos para entregarle el anillo de compromiso, así que este 2024 habrá boda dentro del clan de 'Las Perdidas', noticia que emocionó a sus fanáticos ya que esperan que la influencer sea feliz y parece estarlo consiguiendo de la mano de su pareja.

Las redes sociales se pusieron de cabeza durante la madrugada de este miércoles 10 de enero, luego de que la famosa compartiera con sus millones de seguidores que pronto pisará el altar, pues publicó el video del momento exacto en el que su galán se hincó frente a todos para hacerle la romántica petición.

Suárez no se esperaba este momento, dado que se fue a disfrutar a con sus amigos a un bar y desde sus historias de Instagram mostró lo bien que la estaban pasando entre música, bebida, así como el buen humor que tienen, pero de pronto su ahora prometido se levantó de su asiento para acercarse a ella y sacó la sortija para colocarla en su mano que entre la emoción pensó que no le quedaría.

Fiel a su estilo, la infuencer bromeó en el momento ya que al escuchar la petición se puso sería y dijo que no aceptaría, para después sonreír y sellar su promesa con un beso, así que los futuros esposos no han parado de recibir felicitaciones de parte de sus conocidos, así como de los cibernautas, quienes les recomiendan no seguir los pasos de Kimberly 'La Más Preciosa', dado que constantemente se pelea con su marido.

"¡Felicidades amiga! Muchas cosas bonitas para ti" (Apio Quijano), "Felicidades" (Nicola Porcella), "¡Qué bonito amiga! Te deseo lo mejor y mucha suerte" (Trixy Star), "Muchas felicidades Patitas" (Evelyn Hernández), "Esoo, felicidades" (Vanessa Claudio), fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación que ya supera las 100 mil reacciones.

Paola Suárez lleva poco más de un año junto a su novio Jesús, quien a diferencia de ella no es figura pública, por lo que es poco lo que se conoce de él, pero ha mostrado estar muy enamorado de ella, al punto que se atrevió a tatuarse su rostro en el brazo, la acompaña a todas partes y ahora dejó en claro que quiere compartir su vida con él.

Fuente: Tribuna