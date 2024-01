"Inepta, inculta y nada agraciada": Alfredo Adame destroza a Andrea Legarreta en 'LMC'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico actor y reconocido presentador, Alfredo Adame, se encuentra en el centro del escándalo, pues durante su participación en el programa La Mesa Caliente, no tuvo reparo alguno al momento de demostrar el odio que siente por la reconocida presentadora y también conductora, Andrea Legarreta, por supuestamente correrlo de Televisa, por lo que la destrozó sin piedad al tacharla de "Inepta, inculta y nada agraciada".

Actualmente la presentadora del programa Hoy se encuentra en el centro del escándalo debido a su pelea mediática con la presentadora Anette Cuburu, pues esta la acusa de tener romance con ejecutivo de la empresa San Ángel y le desea lo peor por ser tan mala persona, lo que ha aprovechado Adame para seguir expresando terribles adjetivos en contra de Legarreta, como lo hace desde hace varios años atrás, cuando afirmó que por su causa lo despidieron y vetaron de la televisora antes mencionada.

Fue la tarde del pasado martes 9 de enero, cuando Alfredo estuvo presente en el programa de Telemundo, y aprovechando el conocido odio por Andrea y el drama que hay con Cuburu, las presentadoras le cuestionaron sobre este tema, a lo que él señaló que no iba a hablar de "esa señora" porque no lo merecía, afirmando que: "Lo único que puedo decir es que es muy mala persona, mucha gente la ha padecido y no merece que yo gaste un mililitro de saliva. Ya durante 17 años me quiso hacer daño, me quiso fastidiar, me quiso hacer muchas cosas y termine dándole su merecido".

Sin pestañear y con total firmeza, destacó que la expresentadora de Venga la Alegría tenía la razón y era la que estaba hablando la verdad: "Con los ojos vendados meto las manos al fuego por Anette Cuburu. Lo que dijo es 100 por ciento verdad, es apegado a la realidad. Es lo mismo que sucedió conmigo con ese personaje y otra persona... Anette Cuburu es una dama, es una persona preparada, es una mujer con todos los atributos que una conductora de televisión debe de tener".

Para concluir, el exintegrante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, declaró que Andrea siente celos de todos los que entran porque sabe que la opacan y una vez la humilló al expresar: "¿Qué pasó? Lo mismo que con otros tres actores, conductores, actrices que se encargó que correrlas del programa por unas canonjías de las cuales gozaba, quien sabe de qué, porque no tiene ningún atributo físico, no es una mujer hermosa, no es una mujer con cuerpazo, es muy mala persona, es inculta, inepta, ignorante y mediocre".

Fuente: Tribuna del Yaqui