Lizli Patiño culpa de la terrible lesión que sufrió en 'Exatlón México' a Ana Lago

Ciudad de México.- Las famosas playas de República Dominicana volvieron a ser escenario de tragedia, pues la séptima temporada de Exatlón México cada vez se torna más caótica, no sólo por los roces comunes de la competencia, también por los accidentes que han sufrido los atletas en aras de entregar la victoria a sus respectivos equipos y esta vez le tocó a Lizli Patiño sufrir las consecuencias.

Antonio Rosique volvió a abrir las puertas de la EXA-ARENA para un duelo del polémico exaball, el cual ha sido muy criticado por los fanáticos de la marca, argumentando que lo único que incentiva es el conflicto y que los atletas se lastimen debido a que se trata de un juego de mucho contacto, mismo en el que hemos visto fuertes encontronazos que incluso han terminado en golpes, así como lesiones.

El duelo femenil se encendió de inmediato y hubo varios reclamos entre las chicas por la rudeza con la que estaban jugando algunas, pero en una jugada en la que Ana Lago iba sobre el balón en busca de hacer una anotación, Lizli intentó cubrirla y se barrió en la arena dejando el peso sobre su codo que incluso pensó que se había fracturado y quedó tendida gritando por el dolor.

Los paramédicos tuvieron que ir a asistirla y lograron reacomodarle el codo, pero se la llevaron a realizarle radiografías y resonancias para saber de forma exacta lo que le ocurrió, pero algunos de los Contendientes como Javi Márquez y Lili Hernández dejaron entrever que su compañera se lastimó por culpa de Lago, quien se mostró molesta y afectada por sus palabras.

La gimnasta olímpica aprovechó la ceremonia para dejarle en claro a todos que ella no le cayó encima a Lizli ni le causó ningún daño intencional, sino que todo habría sido un accidente, por lo que pidió a todos que dejaran de culparla ya que sería incapaz de buscar lastimar a alguien sólo por ganar y Rosique la respaldo completamente.

No obstante, la jugadora de waterpolo sí cree que fue ella la culpable de lo ocurrido, pues aunque frente a todos dijo que había sido un accidente, al llegar a la Villa 360° la culpó frente a las cámaras: "El problema es que Ana con lágrimas dice que ella no tuvo la culpa, pero no siento que mi codo se haya quebrado solo", comentó Patiño.

Por su parte, los fans se encuentran divididos y aunque la mayoría piensa que fue un accidente que pudo ocurrirle a cualquiera, algunos cuestionan que Ana Lago no se haya acercado darle ayuda a Lizli en lo que arribaban los paramédicos, pues lo único que hizo fue correr a su banca para decirle a sus compañeros que no había sido su culpa; sin embargo, lo que es una realidad es que 'Golden Arm' está muy afectada y según los spoilers le costará su salida.

Fuente: Tribuna