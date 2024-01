"Me sale lo perra": Anette Cuburu se lanza contra Andrea Legarreta y hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida presentadora de TV, Anette Cuburu, recientemente volvió a dar de que hablar, debido a que se lanzó contra la polémica actriz de melodrama y también conductora de TV, Andrea Legarreta, por cuarta ocasión en menos de 24 horas, haciendo una fuerte confesión con respecto a esta enemistad que sigue ocupando los titulares, señalando que se le sale lo "perra" si se meten con los suyos.

Como se sabe, desde hace una semana que Cuburu y Legarreta están en boca de todo, pues en una entrevista con Ana María Alvarado, la presentadora de TV Azteca afirmó que su excolega del programa Hoy era una mujer detestable a la cual consideraba lo peor de lo peor en este mundo, además de afirmar que tiene más de 25 años siendo la amante de un poderoso ejecutivo de la televisora antes mencionada.

Ante este hecho, Legarreta rompió el silencio por primera vez y esto expresó al respecto: "No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera, desde los 8 años de edad yo entré aquí a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final, pues siento también que ella está odiando a la persona incorrecta", mientras que Cuburu recalcó que: "No tengo nada que decirle a la señora, nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento. La doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil; el amor se trabaja, se gana, se construye".

Ahora, en una entrevista con Berenice Ortiz, Cuburu destacó que ella es una mujer muy tranquila y de paz, pero que se le sale lo perra cuando se meten con sus hijos, cuando una persona busca quitarle esa paz a ellos y les hace daño ya sea física y emocionalmente, agregando que no va a hablar nunca más de Legarreta pues no le interesa nada que tenga que ver con ella o con su vida, que tiene cosas mejores que hacer.

Finalmente, Anette declaró que ella no es una persona de doble moral y por supuesto que iba a decir siempre la verdad y no se iba a estar matando para demostrar algo, sino que la verdad siempre sale a la luz y ella confía en que muy pronto eso va a suceder en su vaso, todo se va a descubrir y la gente verá por sí misma que tiene razón en lo que dijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui