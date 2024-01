Paola Suárez aparece desde el hospital con el rostro desfigurado; su novio la golpeó

León, Guanajuato.- Paola Suárez del clan de 'Las Perdidas' se volvió tendencia en redes sociales durante las últimas horas, debido a que el periodista Israel Ramírez, difundió que se encontraba grave en un hospital, lo cual puso de cabeza a sus fans y se acaba de confirmar la noticia, pues reapareció desde su canal de YouTube con el rostro completamente desfigurado.

Anoche, la influencer compartió desde sus cuentas de Instagram que su novio Jesús le había entregado el anillo de compromiso en una reunión que tuvieron con algunos amigos, por lo que comenzaron a recibir cientos de felicitaciones, pero el momento que se suponía la llenaría de felicidad al poco rato se volvió pesadilla, pues la golpeó brutalmente.

Paola Suárez en su celebración de compromiso | Imagen especial

De acuerdo a Trixy Star, quien se comunicó con algunas de las chicas del clan, el novio de la famosa le habría dado varios golpes en la cara e incluso señaló que la lanzó desde el balcón de su casa, por lo que su situación es delicada por las lesiones que le provocó y para apaciguar la red, la llamada 'Patas' decidió salir a mostrar su estado de salud.

Wendy Guevara fue quien fue a visitarla al nosocomio y le ayudó a transmitir en vivo, dejando expuesta la condición en la que quedó después de la pelea que tuvo, por la cual tendrá que someterse a una cirugía para reconstruir su tabique nasal, el cual quedó desviado y con posibles fracturas, además de que la vista de uno de sus ojos estaría en riesgo por un posible hematoma.

Se peleó con su novio, la golpeó y la verdad no quería decir nada, ni yo, ni Kim, ni Evelyn, ya sabíamos, pero no lo hicimos por respeto y ella ahorita no puede hablar casi, porque le duele mucho, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió el tabique, necesita una cirugía en la nariz hasta que se desinflame", comentó Wendy.