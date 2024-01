Paola Suárez de 'Las Perdidas' estaría grave tras recibir golpiza de su prometido

Ciudad de México.- Paola Suárez del clan de 'Las Perdidas' compartió en la madrugada algunas imágenes de su compromiso, pues su novio Jesús le entregó el anillo en una reunión junto a sus amigos, pero todo parece indicar que dicho momento especial se tornó en una pesadilla que la tendría luchando por su vida.

Hace unas horas, el periodista Israel Ramírez, destapó desde su cuenta de TikTok que obtuvo información de diversas fuentes que le confirmaron que a las pocas horas de la celebración, la llamada 'Patas' habría recibido una brutal golpiza de parte de su prometido, por lo que estaría grave en un hospital.

Aunque el mánager de la influencer no ha salido a pronunciarse al respecto, ni tampoco ninguna de sus amigas del clan, en redes sociales se filtró una imagen que supuestamente corresponde a ella y se le aprecia con el rostro completamente desfigurado, con las marcas de varios golpes, moretones y sangre, lo cual tiene alarmados a sus fans.

IMAGEN FUERTE

Así habría quedado Paola Suárez | Crédito: X @DuroYDirectoTv

También, cabe destacar que este rumor llegó a oídos de Trixy Star, quien es una amiga cercana a Paola y desde sus historias de Instagram dijo haber confirmado que se encuentra grave, pues no sólo habría recibido la golpiza, también la habrían lanzado del balcón de su casa, desde un segundo piso, por lo que envió sus mejores deseos a la famosa.

Paola está mal, está pasando entre la vida y el otro mundo. Le pasó algo en su cara, algo le hicieron, le dieron con algo en la cara o la cabeza, no sé y cayó desde el segundo piso de su casa, desde el balcón y no le deseo esto a nadie, quiero mucho a Paola y me cae súper bien, me preocupa mucho", comentó Trixy.